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Балицкий назвал барахлом западные дроны и пушки

Балицкий: предоставленная Украине западная техника — это барахло
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Западная военная техника, которую предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ), крайне низко показала себя в бою. Об этом 16 августа заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала».

«Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко. Их хваленые рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это всё абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы», — отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что техника, о которой идет речь, главным образом подходит для обороны, а не для наступления. Врио главы области также указал на то, что западные танки могут выйти из строя, даже подорвавшись на мине.

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Ранее в этот день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что западную технику не нужно недооценивать, потому что в ходе СВО попадаются как хорошие образцы, так и неудачные. Он также подчеркнул, что российским военнослужащим важно посмотреть на то, как выглядит западная техника.

Кроме того, в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов также отметил, что западная военная техника не приспособлена к раскисшему грунту. Он считает, что по этой причине бои в основном сведутся к артиллерийским обстрелам и каким-то небольшим вылазкам каждой из сторон. Кнутов подчеркнул, что в связи с этим Украине будет сложнее наступать осенью с началом дождей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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