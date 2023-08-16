Медведев объяснил безуспешность украинского контрнаступления

Российские силы научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, сообщил 16 августа журналистам в ходе посещения форума «Армия-2023» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



«Совершенно очевидно, что мы всему этому (применению Киевом западной техники. — Ред.) научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные», — поделился он.



Зампред Совбеза обратил внимание на то, что западную технику не нужно недооценивать, поскольку попадаются как хорошие образцы, так и неудачные.

«Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника», — сказал Медведев.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.



Накануне на форуме российские разработчики представили уникальные изделия для нужд российских военнослужащих. В частности, продемонстрировали устройство, которое позволяет механикам-водителям бронетехники отчетливо видеть окружение, в том числе в инфракрасном спектре, что будет полезно при ночном вождении.

Также корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал технику, представленную на выставке бронетехники в рамках форума. Экспозиция демонстрирует модернизированные БМП и БРМ-1 с 35-миллиметровой пушкой «Басурманин», БМП-2 «Бережок» с инфракрасным камуфляжем, а также БМП-3.