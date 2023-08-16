На форуме «Армия-2023» показали уникальные изделия для нужд военнослужащих

Российские разработчики представили на форуме «Армия-2023» уникальные изделия для нужд российских военнослужащих. Об этом 15 августа рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

В рамках форума Лаборатория ППШ показала устройство, которое позволяет механикам-водителям бронетехники отчетливо видеть окружение, в том числе в инфракрасном спектре, что будет особенно полезно при ночном вождении.

Как отметил корреспондент, это устройство полностью поменяет вождение, особенно, в условиях сумерек, когда механик-водитель вынужден по пояс торчать из-под брони.

Также в лаборатории представили ряд модифицированных противодроновых ружей. Так, новая модель ЛПД-830 способна работать в комплексе с «излучателями-куполами», обеспечивая более эффективную защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в этот день холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», впервые продемонстрировал комплекс «Меридиан», предназначенный для оптимизации работы спутниковых каналов на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье.

Также Астрахань показал технику, представленную на выставке бронетехники в рамках форума «Армия-2023». Экспозиция демонстрирует модернизированные БМП и БРМ-1 с 35-миллиметровой пушкой «Басурманин», БМП-2 «Бережок» с инфракрасным камуфляжем, а также БМП-3. По замечанию журналиста, у российских танков появился инфракрасный камуфляж и верхняя защита техники от дронов и управляемых ракет.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.