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Российский полковник предрек изменение ситуации в зоне СВО осенью

Полковник Кнутов предрек изменение ситуации в зоне спецоперации осенью
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов 16 августа выразил мнение, что Украине будет сложнее наступать осенью с началом дождей. В связи с этим ситуация в зоне боевых действий может измениться.

«Если говорить о продвижении осенью, в первую очередь в сезон дождей, это где-то конец сентября – начало октября, как на Украине это чаще всего бывает, это приведет к тому, что украинская армия не сможет наступать», — приводит его слова «Лента.ру».

Как отметил Кнутов, западная техника не приспособлена к раскисшему грунту. Поэтом он считает, что бои в основном сведутся к артиллерийским обстрелам и каким-то небольшим вылазкам каждой из сторон.

По словам полковника, период до холодов будет использован для пополнения личным составом, боевой техникой, обучения войск и накопления боеприпасов. После того, как грунт подмерзнет, появится возможность вести активные боевые действия.

В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются до сезона дождей добиться наиболее выгодного положения своих войск и пробить оборону хотя бы на каком-то участке.

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Накануне бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сказал, что ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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