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В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми
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В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Депутат Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми. С таким предложением в адрес премьер-министра Михаила Мишустина обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Согласно информации ЦБ России, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%», — говорится в обращении депутата, которое имеется у «Известий».

Лантратова подчеркнула, что это сопровождается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян.

В обращении также отмечается, что из числа бедных в РФ более 80% — это семьи с детьми.

«Представляется, что данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик», — сообщила она в письме Мишустину.

Депутат предложила, чтобы правительство само определяло перечень обстоятельств, по которым будут положены такие льготы.

Инициативу депутата поддерживают в президентском совете по правам человека.

«Я с этим предложением согласен. Мы должны защитить семьи с детьми и не допустить, чтобы они скатывались в нищету и к банкротству. Однако, по моему мнению, эта инициатива нуждается в проработке, чтобы не было злоупотреблений и люди не начали брать кредиты ради этой амнистии», — заявил «Известиям» член совета, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

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Ранее в этот день в пресс-службе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили «Известиям», что подготовлен законопроект, который направлен на учет доходов и расходов семей с детьми при распределении государственной социальной помощи. Он позволит получать поддержку семьям, выплачивающим ипотеку и оплачивающим обучение детей в колледжах и вузах.

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