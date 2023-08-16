В ГД предложили назначать выплаты семьям с детьми исходя из их реальных доходов

Депутаты ЛДПР в Госдуме во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким подготовили законопроект, направленный на учет доходов и расходов семей с детьми при распределении государственной социальной помощи. Законопроект позволит получать поддержку семьям, выплачивающим ипотеку и оплачивающим обучение детей в колледжах и вузах, сообщили «Известиям» в пресс-службе партии.

«Сейчас пособия назначаются только малообеспеченным семьям исходя из ежемесячных поступлений денег. Но часто бывает, что большая часть семейного бюджета уходит на выплату ипотеки на единственное жилье или оплату обучения детей. Очевидно, что меры поддержки должны учитывать реальное положение дел, а не опираться на бездушные бумажки. С учетом внесенных нами изменений социальные выплаты сможет получать большее количество семей, а значит, обеспечивать детям должный комфорт и гармоничные условия для развития», — заявил Слуцкий.

Чаще всего граждане, чтобы улучшить жилищные условия, обращаются в кредитные организации. Согласно исследованию сервиса подбора недвижимости ЦИАН, в период с 2009 по 2020 год было выдано почти 11 млн ипотечных кредитов. Таким образом, финансовое положение семей после оформления ипотеки ухудшается на продолжительное время. В связи с ростом цен и последним резким повышением ключевой ставки в будущем кредитное бремя только вырастет. Получается, что семьи, которые по совокупным доходам не являются малообеспеченными, после ипотечных выплат оказываются порой в худшей финансовой ситуации, чем малообеспеченные граждане, заявили во фракции.

Аналогичная ситуация образуется и при оплате дорогостоящего обучения детей в колледжах и вузах, отмечают в ЛДПР. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, в России около 4 млн студентов получают высшее образование. Больше половины из них обучаются на платной основе. Бремя оплаты ложится на плечи родителей, которые от четырех до шести лет оплачивают обучение на бакалавриате или в магистратуре.

Предлагаемые ЛДПР изменения в Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» будут учитывать реальные доходы семьи, за вычетом расходов на оплату ипотечного кредита и обучения детей до 18 лет и до 24 лет, если ребенок получает высшее образование по очной форме обучения.

Законопроект планируется направить на заключение в правительство России 16 августа.

10 августа сообщалось, что ЛДПР предложила закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью, пояснил «Известиям» Леонид Слуцкий. Более того, предлагается сохранить зарплату членам многодетных семей на уровне сотрудников, которые работают по пять дней в неделю.