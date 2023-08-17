«Провокации со стороны ВСУ происходят постоянно, и на выборах могут быть обострения»

На экстерриториальных участках в ДНР в сентябре смогут проголосовать жители порядка 16 субъектов , рассказал «Известиям» глава регионального избиркома Владимир Высоцкий. Речь идет в основном об участниках специальной военной операции и строителях, которые восстанавливают инфраструктуру на территории республики . Среди жителей ДНР уровень явки может превысить 77%, уверен он. Какие партии выдвинули своих кандидатов и насколько велик риск провокаций со стороны Украины во время ЕДГ — в интервью Владимира Высоцкого .

«Выборы состоятся»

— Какую явку вы ожидаете на выборах и сколько всего будет открыто участков?

— В Донецкой Народной Республике традиционно высокая электоральная активность. Прогнозируя явку на осенних выборах, мы ориентируемся на референдум 2022 года, когда явка составила более 77% избирателей. Полагаю, что в сентябре она будет не меньше, а, скорее всего, выше .

На сегодня работает 36 территориальных избирательных комиссий, в которые входит 615 участковых избирательных комиссий во всех городах и районах республики. Зарегистрировано более 2 млн избирателей .

— Будут ли открываться участки для голосования у линии соприкосновения и как в этом случае будет обеспечена безопасность избирателей?

— Для обеспечения конституционного права на участие в избирательном процессе для жителей труднодоступных местностей, в том числе и на линии соприкосновения, будут организованы мобильные бригады, которые будут выезжать в проблемные местности. Кроме того, для особо сложных территорий организован режим досрочного голосования . Оно начнется с 31 августа. Таких участков у нас 491. Вопросы безопасности при реализации электорального процесса реализуются силовыми ведомствами. Работа ведется масштабная — делается всё необходимое.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Будут ли обеспечивать безопасность участков силы территориальной обороны и кто еще будет заниматься этим с 8 по 10 сентября на территории ДНР?

— Такие же вопросы интересуют и наших противников. Разумеется, это не открытая информация . Детали о том, как осуществлялось обеспечение безопасности во время голосования, возможно, будут рассказаны после выборов. Пока в целях безопасности оставим эту тему без комментариев.

— Видите ли вы риск того, что выборы придется отложить из-за угроз безопасности?

— На сегодняшний момент оснований для этого нет. Выборы состоятся .

«На сегодняшний день своих кандидатов выдвинули все парламентские партии»

— Сколько всего партий в настоящий момент выдвинули своих кандидатов в Народный совет ДНР?

— На сегодняшний день своих кандидатов выдвинули все парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» .

— Будут ли избирательные участки открыты на территории военных частей и военных объектов?

— Да, на территориях военных частей будут избирательные участки.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— А смогут ли там проголосовать гражданские лица?

— Нет, гражданские лица будут голосовать по месту регистрации.

— Ожидаете ли вы во время выборов провокаций со стороны Украины?

— Провокации и обстрелы со стороны ВСУ происходят постоянно, и на выборах могут быть обострения. Мы к этому готовы . Армия к этому готова. Принимаются все необходимые меры.

— Когда избиратели узнают фамилии кандидатов в региональный парламент? За сколько дней до выборов вы планируете обнародовать списки? Ранее появилась информация, что избирательные комиссии новых регионов не будут публиковать поименные списки кандидатов в депутаты заксобраний от политических партий.

— Списки кандидатов от всех партий в соответствии с законом публикуются по мере регистрирования этих партий избирательной комиссией. Данные передаются в СМИ не позже 48 часов после регистрации. В ДНР эти списки будут публиковаться в общереспубликанской газете «Голос Республики» и на сайте избирательной комиссии. Фамилии лидеров списков будут и в бюллетенях, и в информационных материалах на участке.

— То есть никаких особых условий для публикации списков кандидатов у вас не будет?

— Нет, в этом плане никаких отличий от других субъектов РФ.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Есть ли у ДНР соглашения с другими субъектами по открытию экстерриториальных участков, чтобы участники СВО из других регионов смогли проголосовать на территории республики?

— Да, у нас такие соглашения заключены с некоторыми субъектами, такие участки на территории республики открываются непосредственно по месту регистрации военнослужащего, который не является жителем ДНР . Список таких экстерриториальных участков чуть позже будет обнародован. В основном речь идет об участниках СВО и тех, кто работает над восстановлением объектов инфраструктуры. На таких участках в ДНР смогут проголосовать, в частности, жители Бурятии, Республики Саха — Якутия, Хакасии, Забайкальского, Приморского краев, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Омской, Псковской, Самарской, Смоленской и Ульяновской областей.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить ребят, жителей российских регионов, которые сейчас в ДНР работают над восстановлением мирной жизни .