Запорожская область полностью готова к выборам в сентябре, рисков их переноса из-за угроз безопасности нет , рассказала «Известиям» глава регионального избиркома Галина Катющенко. Всего в области предварительно насчитывается около 500 тыс. избирателей . Близ линии боевого соприкосновения смогут проголосовать на дому — с 31 августа по 7 сентября. По словам Катющенко, избирком готов обеспечить равный доступ к выборам всех иностранных наблюдателей. В регионе не исключают в дни голосования провокаций со стороны Киева , но отмечают, что безопасность избирателей будет обеспечена.

«Практически как в мирное время»

— Жителям региона предстоит выбрать депутатов первого созыва парламента Запорожской области. Какую явку вы ожидаете на выборах и подсчитано ли уже общее число избирателей?

— На территории Запорожской области планируется к открытию около 600 избирательных участков. Количество избирателей на территории области составляет на сегодня 496 150 человек . Естественно, что данные будут еще уточняться ко дню голосования. Мы явку не можем спрогнозировать, но хотели бы, конечно, чтобы жители Запорожской области проявили активность, чтобы люди обязательно пришли на избирательные участки. А при досрочном голосовании с 31 августа по 7 сентября к ним на дом придут непосредственно члены участковых избирательных комиссий, и они смогут проголосовать.

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко Фото: Из личного архива Галины Катющенко

Конечно, эти выборы у нас исторические , это первый созыв законодательного собрания Запорожской области. Поэтому я думаю, что люди должны проявить интерес. Потому что невозможно быть равнодушным к событиям, которые происходят. Мы выбираем будущее: и свое, и наших детей, и страны .

Мы ожидаем, что явка будет высокая. По крайней мере, мы будем информировать людей, что это за выборы, кого выбираем. Вы же понимаете, люди, может быть, боятся приходить на избирательные участки. Но на них будут работать правоохранители, участки будут проверяться на предмет безопасности .

— В каких районах преимущественно будут расположены избирательные участки?

— Избирательные участки на территории Запорожской области у нас созданы в каждом районе. У нас будут работать 19 территориальных избирательных комиссий в каждом муниципальном образовании. Соответственно, в каждой территориальной избирательной комиссии созданы участковые комиссии. Они расположены в районах пропорционально количеству проживающих там избирателей — практически как в мирное время.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

У нас будет еще работать «Мобильный избиратель». Если человек понимает, что в дни голосования будет находиться в другом районе своего населенного пункта или же в другом населенном пункте, то он может обратиться в пункт приема заявлений — такие пункты будут работать в территориальной избирательной комиссии или в МФЦ — и написать заявление о том, где планирует проголосовать.

— Будут ли открываться участки у линии соприкосновения? И будут ли там усилены меры безопасности?

— С целью безопасности людей на линии боевого соприкосновения у нас уже определены участки, где будет проходить досрочное голосование. Это означает, что члены участковых избирательных комиссий придут к людям домой с ящиком и бюллетенями для голосования, со списком избирателей, со всей необходимой документацией. И у людей будет возможность проголосовать на дому . Естественно, люди для этого должны предъявить документ, который удостоверяет их личность, — паспорт гражданина Российской Федерации. Мы еще дополнительно приняли решение дать возможность проголосовать при предъявлении украинского паспорта, украинской ID-карты (удостоверение личности в форме пластиковой карты. — «Известия»), но если избиратель есть в списках.

«Ключевое для избирателя — безопасность»

— Ожидаете во время выборов в сентябре каких-либо провокаций со стороны ВСУ, обстрелов со стороны Киева? И как в таком случае обеспечить безопасность голосующих?

— Такую опасность мы всегда ожидаем , не только во время выборов. Это может случиться, даже когда я с вами сейчас разговариваю. Понятно, почему мы проводим досрочное голосование. Чтобы максимально развести потоки голосующих, не создавать массового скопления людей . Чтобы люди имели возможность спокойно либо прийти на избирательный участок, либо проголосовать на дому.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Будут ли на территории Запорожской области работать экстерриториальные участки, чтобы участвующие в СВО военнослужащие смогли проголосовать на своих местных выборах?

— Возможно, если к нам будут обращаться другие субъекты РФ с таким вопросом. Мы создали 329 экстерриториальных участков за пределами Запорожской области, на территории 81 субъекта Российской Федерации. Там жители Запорожской области смогут проголосовать за кандидатов в законодательное собрание региона. На территории Запорожской области есть участники СВО, военнослужащие, кто здесь выполняет свой гражданский долг. Если они зарегистрированы в другом регионе, у нас они проголосовать не могут.

— Готовы ли вы принять во время выборов в Запорожской области наблюдателей из Евросоюза, недружественных стран?

— Я думаю, что наблюдатели из недружественных стран не поедут. Зачем им сюда ехать, если они увидят, что выборы проходят у нас в рамках закона? Им же нужна какая-то информация, чтобы можно было написать, что всё плохо. А зачем им писать, что у нас всё получается , что мы организовываем выборы, что мы к ним готовы? Я думаю, что они сами не поедут и побоятся отправиться сюда. На расстоянии хорошо всё рассказывать, а вот приехать к нам, увидеть всё своими глазами…

Но если такие смельчаки приедут, то пожалуйста. Мы им всё расскажем, не будем делить их на дружественных и недружественных, для всех будет одинаковый доступ к процессу голосования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— А будет ли открыт доступ для работы на территории региона во время выборов для СМИ-иноагентов?

— Аккредитовывать журналистов мы будем немного попозже — с 12 августа. Я думаю, что мы рассмотрим заявки всех, а уже кого аккредитовывать — будем принимать решения. Посмотрим.

В целом, согласно закону, представители СМИ, выполняющего функции иностранного агента, при соблюдении установленных требований могут быть аккредитованы ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов, в том числе для присутствия на участках в дни голосования.

— Будут ли обеспечивать безопасность участков голосования силы территориальной обороны? И в целом какие ведомства задействуют?

— На избирательных участках однозначно будет обеспечиваться безопасность . Для этого привлекается ряд силовых структур, которые работали с нами и во время референдума (о вхождении в состав РФ. — «Известия»). Плюс сейчас на территории области у нас есть еще дополнительный ресурс , но я думаю, что не стоит об этом рассказывать. Я считаю, что для избирателя ключевое — это безопасность. Рядовому человеку абсолютно неинтересно знать, какими силами он обеспечивается, но то, что это будут профессионалы, люди, которые знают, как работать, как реагировать, это точно . Они проводят инструктаж с членами участковых, территориальных избирательных комиссий.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

«Мы к выборам готовы»

— Видите ли вы риск того, что выборы в Запорожской области придется отложить из-за угроз безопасности? Возможно, в каких-то отдельных районах.

— Я думаю, что выборы мы не будем откладывать, мы их проведем так, как они у нас запланированы. Для этого проведена огромная, колоссальная работа . Как раз в целях безопасности мы приняли такую форму, как голосование в труднодоступной местности, труднодоступных участках. С точки зрения организации избирательного процесса я вижу, что мы идем по графику, все мероприятия выполняются. Мы не отстаем, у нас нет никаких нарушений. Мы к выборам готовы .

— Сколько всего партий на данный момент выдвинули своих кандидатов в парламент в Запорожской области?