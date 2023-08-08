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Осознанные выборы: явка на онлайн-голосование превысит 90%

Почему у россиян растет интерес к ДЭГ и насколько система готова к хакерским атакам
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Уровень явки на дистанционное электронное голосование во время сентябрьских выборов превысит 90%, заявили «Известиям» в ЦИК РФ. При этом сейчас для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались уже в 3,5 раза больше избирателей, чем в прошлом году, в лидеры по числу поданных заявлений вышли регионы, где ДЭГ будет применяться впервые. А общее число участвующих в нем избирателей в этом году может превысить 600 тыс. В «Ростелекоме» заметили, что атаки хакеров на дистанционное голосование развиваются, однако система готова к любым вызовам. В ЦИК также не видят угроз для избирателей на сентябрьских выборах.

Активные новички

Согласно информации ЦИК, избиратели подали более 400 тыс. заявлений через «Госуслуги» для участия в дистанционном электронном голосовании. Наиболее активны граждане в тех регионах, где такая форма будет применяться впервые.

Так, в Московской области подано более 200 тыс. заявлений, в Алтайском крае — порядка 58 тыс., в Воронежской области — примерно 21 тыс. В Липецкой и Новосибирской областях речь идет о порядка 12 тыс. заявлений, уточнил «Известиям» член ЦИК России Антон Лопатин.

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Уровень явки избирателей, которые подали заявление на участие в ДЭГ, традиционно высокий — более 90%, отметил он. Многолетняя практика применения дистанционного голосования говорит о том, что граждане, которые для себя выбрали эту форму, максимально активно участвуют в выборах. В связи с этим можно утверждать, что в 2023 году уровень явки голосующих посредством ДЭГ также превысит 90%, добавил Лопатин. Он напомнил, что дистанционное электронное голосование — это дополнительная возможность для тех, кто хочет сделать свой выбор, не приходя на участок.

госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для того чтобы проголосовать дистанционно, необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и подать заявление. Дальше технология сопоставляет регистр избирателей и учетную запись гражданина на портале «Госуслуги». Только после этого избиратель получает возможность голосовать дистанционно. Второй этап — это в дни выборов получить электронный бюллетень и проголосовать. Первый этап занимает, может, больше времени, чем само голосование. Поэтому тот, кто эту процедуру проходит, как правило, всегда голосует, — подчеркнул Лопатин.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Борис Эбзеев также в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что итоговая явка голосующих онлайн в сентябре превысит 90%.

Высокий уровень явки в рамках ДЭГ прогнозирует и сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. По его словам, число зарегистрированных для участия в ДЭГ, скорее всего, превысит 600 тыс., то есть показатель превзойдет результаты, зафиксированные на думских выборах в 2021-м. К слову, в 2022 году в списки участников ДЭГ было включено около 110 тыс. избирателей, более 95 тыс. из них в итоге проголосовали онлайн.

— Это очень сильно зависит от информационной политики накануне выборов в регионах, где впервые проводят ДЭГ, — буквально за последние две-три недели. Для вовлечения избирателей нужна в первую очередь информированность их о том, что такое ДЭГ, как оно работает, чтобы люди понимали, что они сейчас могут зарегистрироваться, эта регистрация никуда не пропадет и у них не возникнет проблем, — сказал он.

выборы
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

По мнению Артамонова, скачок числа желающих проголосовать онлайн связан как с распространением ДЭГ в России (24 региона против семи в прошлом году без учета Москвы), так и с ростом известности этой формы голосования.

— Известность электронного голосования растет. У нас по итогам прошлого года уже есть регионы, где более 15% избирателей воспользовались ДЭГ из числа проголосовавших вообще. Люди понимают, что такая технология существует, что она будет применяться каждый год, ей можно пользоваться, поэтому не испытывают какой-то неуверенности при необходимости зарегистрироваться, — отметил Артамонов.

инфографика

В ОП РФ считают, что высокая явка на онлайн-голосование будет наблюдаться и в столице. В 2022 году электронно сделали свой выбор свыше 1,7 млн москвичей.

голосование
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Справка «Известий»

ДЭГ в общей сложности доступно в 25 регионах РФ. Проголосовать онлайн можно на портале vybory.gov.ru, для граждан с пропиской в Москве — на портале mos.ru. Все участники ДЭГ должны зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и иметь подтвержденную учетную запись. Именно на «Госуслугах» нужно подать заявление об участии в ДЭГ, москвичам его подавать не надо.

Комплекс мер

На фоне повышенного интереса к ДЭГ возрастают и риски атак на систему. В пресс-службе «Ростелекома», который выступил разработчиком федеральной платформы ДЭГ, заверили, что система безопасности дистанционного голосования постоянно эволюционирует в части как масштабирования инфраструктуры, так и используемых технологий защиты.

— Безусловно, атаки злоумышленников тоже развиваются, но мы отслеживаем и мониторим эти тенденции. Если в 2022 году большая часть атак была направлена на доступность инфраструктуры, теперь они всё чаще бывают направлены на ее разрушение. Поэтому весь комплекс мер по безопасности ДЭГ учитывает эти особенности, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

По итогам единого дня голосования в прошлом году в Минцифры РФ рассказали, что хакеры атаковали инфраструктуру дистанционного электронного голосования более 35 тыс. раз. По мнению Артамонова, мощность предстоящих хакерских атак в сентябре не изменится по сравнению с прошлым годом.

голосование
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Специфика хакерских атак определяется двумя вещами. Во-первых, наличием интересантов. Они у нас никуда не делись и по большому счету за последние годы даже особенно не изменились. Во-вторых, наличием технических средств для проведения атаки, с ними также ничего принципиально не произошло. Поэтому каких-то серьезных изменений хакерских атак не ожидается, будет примерно всё то же, что и в прошлые годы, — считает Артамонов.

При этом локализация хакерских атак по конкретным странам не имеет смысла, так как зачастую не связана с реальным местонахождением атакующего.

— Она связана с тем, где он может на теневом рынке приобрести мощности для проведения атаки. Поэтому это могут быть и европейские страны, и страны бывшего СССР, в том числе и Россия, — объяснил он.

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Как отметил член ЦИК России Антон Лопатин, тайна голосования гарантирована специалистами в области информационной безопасности. «Безусловный приоритет в применении ДЭГ — обеспечение безопасности, сохранение и неизменность данных при соблюдении тайны голосования», — резюмировал он.

Справка «Известий»

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. В 54 регионах ожидается 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Жителям новых субъектов РФ предстоит выбрать депутатов местных парламентов.

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