За весь голос: ЦИК проверит систему онлайн-выборов в конце августа

Центральная избирательная комиссия России в конце августа проверит защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для предотвращения хакерских атак. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЦИК. В ходе единого дня голосования, 10 сентября, возможность выбрать своего кандидата в онлайн-режиме получит 21 млн россиян. В Общественной палате РФ будут готовить наблюдателей за онлайн-выборами, их число вырастет втрое по сравнению с прошлым годом. Эксперты прогнозируют десятки тысяч потенциальных киберугроз. Попытки вмешательства могут ставить целью взлом как всей системы, так и подмену отдельных голосов.

Увеличенный охват

Жители 25 регионов России в этом году смогут принять участие в выборах в режиме онлайн. В 24 из них ЦИК России проведет дистанционное электронное голосование на своей федеральной платформе с регистрацией через «Госуслуги». А выборы мэра Москвы и муниципальную кампанию столичный избирком традиционно организует на собственной площадке — с регистрацией через mos.ru, — которая не находится в ведомстве главного избирательного органа страны.

Проголосовать дистанционно избиратели смогут на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской областей , на дополнительных выборах депутатов Госдумы от Крыма и Липецкой области.

То же самое касается и заксобраний: удаленно россияне смогут выбрать депутатов Архангельской, Владимирской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа .

По оценкам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, такую возможность получило свыше 21 млн избирателей. Примечательно, что из 24 регионов 18 — новички в использовании ДЭГ. На этом фоне Центризбирком вместе с профильными ведомствами уже готовятся к предотвращению грядущих кибератак на свои информационные системы. Однако прогнозировать степень подобных рисков в ведомстве не стали.

— В этом году мероприятия по оценке защищенности программно-технического комплекса ДЭГ запланированы на третью декаду августа. Также непосредственно в ходе ДЭГ осуществляется мониторинг информационной безопасности самого комплекса и обеспечивающей его работу инфраструктуры, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Для защиты подобных систем часто приглашают «белых хакеров» — сторонних специалистов по безопасности, которые тестируют систему и стараются ее взломать, а после сообщают о всех найденных уязвимых точках , рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. Подобные испытания уже проходил портал «Госуслуги», и, вероятно, ДЭГ проверят таким же образом, предположил он.

— Можно прогнозировать десятки тысяч потенциальных кибератак, учитывая, что прошлой осенью, в единый день голосования на выборах депутатов в заксобрания и местные органы управления, а также губернаторов, на систему было совершено более 35 тыс. кибератак. Могут быть как вмешательства, направленные на подмену голосов, так и атаки на всю систему, — пояснил эксперт.

Справка «Известий» Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. В 54 регионах ожидается 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Прямые выборы глав в этом году пройдут в 21 регионе, включая Москву. Также намечены дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Жителям новых территорий предстоит выбрать глав регионов и местные парламенты.

Глас народа

Важной частью процедуры онлайн-голосования становится организация общественного наблюдения за ДЭГ. ЦИК РФ выступает за развитие этого института в России с привлечением экспертов и заинтересованных лиц. Сегодня стать таким наблюдателем может любой желающий даже с использованием своих персональных компьютеров и других мобильных устройств, пояснила глава комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

— Мы видим, как высок в обществе не только интерес к технологии, но и запрос на то, чтобы разобраться в устройстве системы, понимать, как она работает. Мы разработали единый стандарт наблюдения за ДЭГ — чек-лист, составленный членами палаты совместно с IT-специалистами, где на доступном языке описываются ключевые и самые важные точки контроля. В большей части стандарт рассчитан на россиян без специальных технических знаний. После утверждения он будет направлен в регионы, где в этом году будет применяться эта система, — сказала «Известиям» Алена Булгакова.

В чек-лист войдет больше полусотни пунктов по наблюдению за электронным голосованием, которые позволят человеку определить, насколько качественно был организован процесс и с технической, и с организационной точки зрения, пояснил сопредседатель Координационного совета ОП РФ по контролю за голосованием, IT-эксперт Олег Артамонов. В документе содержатся как простые пункты вроде статистики выданных и погашенных бюллетеней, так и пункты, связанные с «криптографической верификацией» . При этом минимально требуемого количества наблюдателей на выборах онлайн нет, отметил он.

— Если в обычном голосовании у нас больше 90 тыс. участков, то нам нужно больше 90 тыс. наблюдателей. В ДЭГ любой отдельный наблюдатель может самостоятельно сделать выводы о том, как происходила вся процедура в целом или отдельные ее части с разбивкой по регионам. В прошлом году это было около 110 человек. Я думаю, что в этом году у нас удаленных наблюдателей будет порядка 300–400 человек, — сказал он «Известиям».

Общественники, по их словам, не питают иллюзий относительно возможных атак на систему и готовятся к подобным попыткам из-за рубежа, особенно на фоне проведения электронного голосования в пяти часовых поясах. Однако, по словам Олега Артамонова, наблюдателю не придется лично присутствовать за компьютером и постоянно смотреть на монитор для отслеживания потенциальных угроз. Человек сможет воспользоваться соответствующими программами, которые собирают данные и проверяют их в автоматическом режиме, заключил он.