Реклама
Прямой эфир
Экономика
Carlsberg Group заявила о неполучении данных по передаче акций «Балтики»
Общество
В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления
Мир
Экс-разведчик США отметил важную деталь во время командировок Лаврова
Мир
Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами
Мир
К югу Китая движется тропический шторм «Талим»
Интернет и технологии
Разработчики Star Wars Outlaws создали гигантские планеты в новой версии игры
Мир
Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки
Мир
Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года
Спорт
Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Армия
Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в ходе СВО танки Leopard
Общество
В Крыму приостановлена работа Керченской паромной переправы
Мир
Жителей района турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за природного пожара
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ

За весь голос: ЦИК проверит систему онлайн-выборов в конце августа

Как защитят данные 21 млн избирателей и сколько наблюдателей потребуется для отслеживания возможных атак
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия России в конце августа проверит защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для предотвращения хакерских атак. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЦИК. В ходе единого дня голосования, 10 сентября, возможность выбрать своего кандидата в онлайн-режиме получит 21 млн россиян. В Общественной палате РФ будут готовить наблюдателей за онлайн-выборами, их число вырастет втрое по сравнению с прошлым годом. Эксперты прогнозируют десятки тысяч потенциальных киберугроз. Попытки вмешательства могут ставить целью взлом как всей системы, так и подмену отдельных голосов.

Увеличенный охват

Жители 25 регионов России в этом году смогут принять участие в выборах в режиме онлайн. В 24 из них ЦИК России проведет дистанционное электронное голосование на своей федеральной платформе с регистрацией через «Госуслуги». А выборы мэра Москвы и муниципальную кампанию столичный избирком традиционно организует на собственной площадке — с регистрацией через mos.ru, — которая не находится в ведомстве главного избирательного органа страны.

Проголосовать дистанционно избиратели смогут на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской областей, на дополнительных выборах депутатов Госдумы от Крыма и Липецкой области.

То же самое касается и заксобраний: удаленно россияне смогут выбрать депутатов Архангельской, Владимирской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа.к

По оценкам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, такую возможность получило свыше 21 млн избирателей. Примечательно, что из 24 регионов 18 — новички в использовании ДЭГ. На этом фоне Центризбирком вместе с профильными ведомствами уже готовятся к предотвращению грядущих кибератак на свои информационные системы. Однако прогнозировать степень подобных рисков в ведомстве не стали.

— В этом году мероприятия по оценке защищенности программно-технического комплекса ДЭГ запланированы на третью декаду августа. Также непосредственно в ходе ДЭГ осуществляется мониторинг информационной безопасности самого комплекса и обеспечивающей его работу инфраструктуры, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Более 21 млн россиян смогут проголосовать онлайн на выборах в сентябре
Глава ЦИК доложила президенту о подготовке к предстоящему ЕДГ

Для защиты подобных систем часто приглашают «белых хакеров» — сторонних специалистов по безопасности, которые тестируют систему и стараются ее взломать, а после сообщают о всех найденных уязвимых точках, рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. Подобные испытания уже проходил портал «Госуслуги», и, вероятно, ДЭГ проверят таким же образом, предположил он.

— Можно прогнозировать десятки тысяч потенциальных кибератак, учитывая, что прошлой осенью, в единый день голосования на выборах депутатов в заксобрания и местные органы управления, а также губернаторов, на систему было совершено более 35 тыс. кибератак. Могут быть как вмешательства, направленные на подмену голосов, так и атаки на всю систему, — пояснил эксперт.

Справка «Известий»

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. В 54 регионах ожидается 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Прямые выборы глав в этом году пройдут в 21 регионе, включая Москву. Также намечены дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Жителям новых территорий предстоит выбрать глав регионов и местные парламенты.

Глас народа

Важной частью процедуры онлайн-голосования становится организация общественного наблюдения за ДЭГ. ЦИК РФ выступает за развитие этого института в России с привлечением экспертов и заинтересованных лиц. Сегодня стать таким наблюдателем может любой желающий даже с использованием своих персональных компьютеров и других мобильных устройств, пояснила глава комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

— Мы видим, как высок в обществе не только интерес к технологии, но и запрос на то, чтобы разобраться в устройстве системы, понимать, как она работает. Мы разработали единый стандарт наблюдения за ДЭГ — чек-лист, составленный членами палаты совместно с IT-специалистами, где на доступном языке описываются ключевые и самые важные точки контроля. В большей части стандарт рассчитан на россиян без специальных технических знаний. После утверждения он будет направлен в регионы, где в этом году будет применяться эта система, — сказала «Известиям» Алена Булгакова.

Заграница дозволенного: РФ готовится к росту атак на онлайн-голосование в 2023-м
Как общественники предлагают минимизировать нарушения и какие полномочия должны получить наблюдатели

В чек-лист войдет больше полусотни пунктов по наблюдению за электронным голосованием, которые позволят человеку определить, насколько качественно был организован процесс и с технической, и с организационной точки зрения, пояснил сопредседатель Координационного совета ОП РФ по контролю за голосованием, IT-эксперт Олег Артамонов. В документе содержатся как простые пункты вроде статистики выданных и погашенных бюллетеней, так и пункты, связанные с «криптографической верификацией». При этом минимально требуемого количества наблюдателей на выборах онлайн нет, отметил он.

— Если в обычном голосовании у нас больше 90 тыс. участков, то нам нужно больше 90 тыс. наблюдателей. В ДЭГ любой отдельный наблюдатель может самостоятельно сделать выводы о том, как происходила вся процедура в целом или отдельные ее части с разбивкой по регионам. В прошлом году это было около 110 человек. Я думаю, что в этом году у нас удаленных наблюдателей будет порядка 300–400 человек, — сказал он «Известиям».

Общественники, по их словам, не питают иллюзий относительно возможных атак на систему и готовятся к подобным попыткам из-за рубежа, особенно на фоне проведения электронного голосования в пяти часовых поясах. Однако, по словам Олега Артамонова, наблюдателю не придется лично присутствовать за компьютером и постоянно смотреть на монитор для отслеживания потенциальных угроз. Человек сможет воспользоваться соответствующими программами, которые собирают данные и проверяют их в автоматическом режиме, заключил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023