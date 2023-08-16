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Энергетик предрек продолжение энергетического кризиса в Европе

Энергетик Фролов предрек продолжение энергетического кризиса в Европе после забастовок в Австралии
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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В Европе цены на газ продолжат расти даже после окончания забастовок в Австралии. Это будет связано в том числе с восстановлением промышленности в Азии и ростом спроса на энергоносители, поэтому говорить об окончании энергокризиса в регионе рано. Об этом замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в среду, 16 августа.

«Фактор Австралии, мягко говоря, не единственный влияющий на рынок Европы: если посмотреть объемы поставок из этой страны, то мы увидим, что он примерно равен тому, что только за сутки страны получают из России через «Турецкий поток», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По его словам, основными получателями австралийского газа являются страны азиатско-тихоокеанского региона: Китай, Южная Корея и Япония. При этом КНР продолжает наращивать спрос на фоне восстановления промышленности после коронавируса и после сокращения объемов закупок в предыдущем году.

«В прошлом году газ был дорогой, объемы закупок сократили. Это высвободило дополнительные объемы, которые и пошли в Европу. Получается, что на цены в этом регионе влияют сразу несколько факторов: азиатский, погодный — летом, в жару, помещения необходимо охлаждать, — и только на третьем месте идет Австралия», — рассказал Фролов.

Если такой поставщик, как Австралия, выпадет, то потребителям в Азии придется искать газ там же, где европейцам. Но азиаты могут предложить лучшую цену на бирже, и тогда котировки начнут расти и для Европы.

Эксперт отметил, что, даже после того как забастовки в Австралии завершатся, когда страна вернется к прежним объемам производства, проблемы для Европы не исчезнут.

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Накануне бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что страна не сможет обойтись без российского газа, передает НСН.

Ранее, 10 августа, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов сообщил «Известиям», что основная причина повышенной волатильности биржевых цен на газ в Европе — риск забастовки рабочих на СПГ-заводах Chevron и Woodside в Австралии — крупных экспортерах сжиженного природного газа.

9 августа, в вечернюю сессию, цена на хабе TTF в Нидерландах превысила $480 за 1 тыс. куб. м. Утром 10 августа в течение первого часа торгов котировки газа показали ту же отметку — $480 за 1 тыс. куб. м и начали плавное коррекционное снижение, отметил он.

До этого, в начале июня, биржевые цены на газ в Европе находились на уровне $350 за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 3 мая, глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» спрогнозировал, что биржевые цены на газ в Европе могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

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