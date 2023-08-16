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В Москве задержали банду наркоторговцев

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Фото: МВД РФ
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Полиция задержала группировку наркоторговцев, выращивавшую марихуану в квартирах Москвы. Об этом 16 августа сообщил портал «МВД МЕДИА».

«Злоумышленники организовали полный цикл по выращиванию наркосодержащих растений, обработке и фасовке полученного сырья, а также сбыт полученного наркотического средства марихуаны через тайники-закладки, в том числе на станциях Московского метрополитена», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Растения выращивали в арендованных квартирах на улице Фабрициуса и проезде Досфлота. Наркопроизводители оборудовали их культивационными палатками с климатической системой очистки воздуха и автоматическим водоснабжением.

В ходе обысков было изъято 3,5 кг марихуаны, 23 куста конопли, 1,4 кг фрагментов растений, а также лабораторное оборудование, химические реагенты, сушильные аппараты.

Возбуждено шесть уголовных дел по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Предполагаемый организатор и четверо сообщников заключены под стражу, еще один фигурант находится под домашним арестом.

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Ранее, 26 июля, ФСБ России закрыла нарколабораторию в Московской области. Сотрудники службы безопасности изъяли 57 кг наркотиков, 4 т наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование вместе с различными химическими веществами.

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