ФСБ пресекла деятельность управляемой с Украины нарколаборатории в Подмосковье

ФСБ России пресекла деятельность подпольной нарколаборатории в Московской области, которой управляли с Украины. Об этом 26 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Сотрудники службы безопасности изъяли 57 кг наркотиков, 4 т наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование вместе с различными химическими веществами.



«На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», — сказано в сообщении ЦОС.



На публикуемых ФСБ кадрах сняты сама лаборатория и оборудование. Также на видео запечатлен процесс поимки преступников с поличным. Уточняется, что их уже арестовали.



Запрещенные средства сбывали через интернет-магазин, администраторами которого являлись граждане Украины. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении злоумышленников по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



На данный момент выявляется ряд эпизодов и лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности, а также проводится проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.

В начале июля генерал полиции Владимир Колокольцев заявил о задержании участников сообщества наркоторговцев в Московской, Курской и Орловской областях. Участники преступной группировки сбывали наркотики через интернет-магазины с использованием тайников-закладок. Подпольная лаборатория по производству мефедрона в Подмосковье и четыре интернет-магазина ликвидированы.