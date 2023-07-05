Колокольцев сообщил о задержании участников сообщества наркоторговцев в РФ

В начале текущего года правоохранительные органы на территориях Московской, Курской и Орловской областей пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы которого занимались наркобизнесом. Об этом сообщил 5 июля министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев во время заседания Государственного антинаркотического комитета.

Как рассказал глава МВД, задержанные участники банды занимались сбытом наркотиков через интернет-магазины с использованием тайников-закладок. В криминальную организацию входили курьеры-закладчики одного из нелегальных онлайн-магазинов.

Полицейские вышли на след преступников, когда обнаружили в Подмосковье нарколабораторию, продукцию которой распространяли фигуранты. Также были задержаны участники других группировок, которые закупали и распространяли опасные вещества. Подпольная лаборатория по производству мефедрона и четыре интернет-магазина ликвидированы.

«Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химических реактивов, 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества», — рассказал Колокольцев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Ранее, 10 апреля, в Подмосковье сотрудники ФСБ России изъяли 699 кг кокаина на 2,5 млрд рублей у членов международного картеля, планировавших переправить наркотик в Евросоюз (ЕС). По делу о рекордной партии кокаина были задержаны трое иностранцев: два гражданина Колумбии и один европеец.

До этого, 31 марта, в Санкт-Петербурге полицейские изъяли более 200 кг латиноамериканского кокаина стоимостью более 800 млн рублей по ценам черного рынка. Задержанные преступники оборудовали тайники с наркотиками в грузовом автомобиле, который перевозил фрукты.