Политолог оценил планы США найти альтернативные пути экспорта зерна с Украины

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна, пишет газета Wall Street Journal. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 16 августа в беседе с «Известиями» усомнился в успехе зерновой сделки без участия в ней РФ.

По данным газеты, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. Далее продукт будет отправлен в «другие пункты назначения».

Как отметил Денисов, этот вариант может провалиться из-за того, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отказались от импорта украинского зерна из-за страха проблем на внутренних рынках.

«Проблема в том, что ряд граничащих с Украиной стран в настоящий момент не соглашается на транзит украинского зерна, потому что опасается, что зерно будет оседать на их рынках и тем самым ломать конъюнктуру внутреннего рынка и, следовательно, это будет отражаться на их фермерах. А мы уже видели демонстрации фермеров, которые выходили с лозунгами относительно того, чтобы запретить экспорт зерновых в эти страны. Дискуссия между этими странами и Еврокомиссией продолжается до сих пор», — сказал он.

По словам эксперта, воздухом Украина экспортировать зерно не может, так как небо закрыто, а железнодорожный путь для нее слишком дорогостоящий.

«Конечно же, для Украины было бы интереснее и приоритетнее возить зерно по воде. Но отсутствие прогресса в выполнении российских требований по зерновой сделке привели к тому, что она просто развалилась. Сейчас ни представители ООН, ни представители США, никто другой ничего фактически не делает для того, чтобы разблокировать требования РФ», — подчеркнул Денисов.

Идея перевозить украинское зерно на турецких судах также мало применима к реальности, считает собеседник «Известий».

«РФ заявила о том, что это водное пространство — прибрежное к южным портам Украины — является зоной боевых действий. Здесь всё зависит от наших военных, которые как минимум могут ограничивать передвижение этих судов и особенно внимательно их проверять. А в нынешней практике, если судно будет проверяться шесть-семь месяцев, я думаю, никто сильно не удивится. Это отобьет желание использовать подобные механизмы», — заключил политолог.

В конце июля представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сказала, что Евросоюз обсуждает с Украиной альтернативные Черному морю пути вывоза зерна, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис 21 июля заявил, что Соединенные Штаты и страны блока могут сопровождать суда с грузом и при наличии угрозы открывать огонь по российским кораблям.

В свою очередь турецкая газета Milliyet написала, что сопровождение кораблями НАТО грузовых судов в Черном море будет нарушением Конвенции Монтре, поэтому Турция может оказаться в рискованной ситуации.

Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».