В США заявили о назревающем расколе между командованием ВСУ и администрацией Зеленского

Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело к горячим спорам, в результате которых между военными и администрацией президента страны Владимира Зеленского назревает раскол. Об этом пишет 16 августа журнал Newsweek, ссылаясь на близкие к украинским властям источники.

Отмечается, что командование ВСУ намерено продолжать атаки, тогда как Зеленский не может определиться, что лучше — идти ва-банк или смириться с поражением, чтобы сократить потери в войсках.

По информации издания, в офисе Зеленского пришли к выводу, что украинские военачальники могли ввести в заблуждение администрацию главы государства, предоставляя туда «чрезмерно радужные оценки» хода контрнаступления.

«Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства, что настроило некоторых лиц в администрации президента против военного командования», — отмечает автор статьи.

Однако военные, в частности главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, несмотря на нежелание властей, чью критику в войсках воспринимают как проявление нетерпения из-за непонимания ситуации, намерены продолжать идти дальше в бой. В офисе президента Украины от комментариев по данной ситуации отказались.

Ранее, 16 августа, бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике.

Тогда же бывший начальник Генерального штаба чешской армии генерал запаса Иржи Шедивы заявил, что завышенные ожидания и атаки сразу на трех направлениях привели к провалу наступления ВСУ. Чешский генерал добавил, что россиян оно не сломило, а страны Запада — да. Спустя два месяца с начала наступления ситуация не оптимистична. Пробить российскую оборону в виде глубоких ударов практически невозможно, указал он.

15 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в ходе специальной операции на Украине показывают, что военный ресурс Киева почти исчерпан. По его словам, ВСУ не удается добиться результатов, несмотря на всестороннюю помощь Запада.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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