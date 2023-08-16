Экс-офицер США объяснил публикацию CNN кадров атаки Крымского моста

Американский телеканал CNN сохранил видео июльской атаки украинскими морскими дронами по Крымскому мосту, чтобы «выпускать пропаганду». Об этом 16 августа «Известиям» заявил бывший офицер США Джон Дуган, отметив, что Киев прибегает к террористическим актам из-за осознания скорого поражения.

«CNN знают, что спецоперация проходит успешно, поэтому они сохраняют такие видео на более долгий срок, чтобы выпускать пропаганду. <…> США устраивали провокации для продолжения этого конфликта, им это интересно, чем больше людей будет гибнуть на Украине, тем больше денег они заработают», — сказал Дуган.

По его мнению, Вашингтон будет поддерживать Киев так долго, как это возможно.

«Пока они зарабатывают на смертях украинцев, они будут поддерживать этот ужас. <…> Да, естественно, они (украинцы. — Ред.) знают, что не победят, поэтому прибегают к террористическим атакам», — сказал экс-офицер США.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

3 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СБУ причастна к двум терактам на Крымском мосту. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России знали о причастности Украины к обоим взрывам на мосту.