Полиция Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов с паспортами РФ

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции в рамках рейда на юге города выявили более 100 мигрантов, обладающих российским гражданством и при этом не состоявших на воинском учете. Они были доставлены в военкомат Фрунзенского района города. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду, 16 августа.

«Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты. <…> В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан. [Из них] граждан России сотрудники полиции выявили более 100», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что почти все они были доставлены в районный военный комиссариат для проведения процедуры постановки на воинский учет.

1 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о незаконной регистрации мигрантов. Обыски были проведены следователями главного следственного управления при поддержке сотрудников Росгвардии в четырех хостелах Красногвардейского района города. Отмечалось, что там местные жители действовали совместно с группой иностранцев. Они регистрировали мигрантов на территории Петербурга по подложным документам, получая за это деньги.

В июле сообщалось, что около 7 тыс. нарушителей-иностранцев были депортированы из России в предыдущем месяце в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».

Также было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы.