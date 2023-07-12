В МВД рассказали о депортации 7 тыс. нарушителей-иностранцев в июне

Около 7 тыс. нарушителей-иностранцев были депортированы из России в июне в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023». Об этом 11 июля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В отношении иностранных граждан принято порядка 7 тыс. решений об административном выдворении и депортации за пределы Российской Федерации», — приводит ее слова «МВД Медиа».

Также было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы.

«Сотрудниками территориальных органов МВД России и ФСБ России выявлено порядка 45 тыс. нарушений миграционного законодательства. В том числе более 33 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Задокументировано свыше 12 тыс. нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности», — добавила Волк.

В ходе операции было также выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.

Ранее, 20 марта, глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году раскрываемость тяжких преступлений приблизилась к 100-процентной.

«Правоохранительными органами установлены лица, совершившие свыше 1 млн уголовно наказуемых деяний, в 90% случаев усилиями сотрудников полиции. Повысилась раскрываемость, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. При этом по наиболее опасным посягательствам против личности — убийствам, изнасилованиям, фактам причинения тяжкого вреда здоровью — она превышает 95%», — сказал он на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

До этого, 19 октября 2022 года, Колокольцев отмечал, что раскрываемость преступлений в России превзошла показатели советского периода.

«Тенденция сокращения наиболее опасных видов криминальных посягательств отмечается уже несколько лет. Одновременно повысилась общая раскрываемость преступлений. На уровне свыше 95% находится результативность установления виновных по убийствам, разбойным нападениям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью. У нас сегодня раскрываемость убийств — почти 99%. В советское время такого не было», — отметил глава МВД во время выступления в Госдуме.