В Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о незаконной регистрации мигрантов

Правоохранители провели обыски в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Об этом 1 августа говорится в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

Обыски проведены следователями главного следственного управления при поддержке сотрудников Росгвардии в четырех хостелах Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Как уточняется, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По данным ведомства, местные жители действовали совместно с группой иностранцев. Они регистрировали мигрантов на территории Петербурга по подложным документам, получая за это деньги.

«В настоящее время к уголовной ответственности привлечены девять человек», — добавили в ведомстве.

Ранее, 29 июля, следственный отдел по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу рассмотрел ряд обращений граждан по фактам возможного незаконного проживания граждан иностранного государства в хостелах, расположенных в Большом казачьем переулке, на Московском и Клинском проспектах, Сенной площади и улице Садовой.

Были проведены рейды, выявлено восемь фактов нарушения миграционного законодательства.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Екатеринбурге перед началом международного фестиваля университетского спорта сотрудники спецслужб значительно увеличат количество рейдов в отношении мигрантов, которые незаконно находятся на территории России.

В тот же день стало известно, что за первые полгода 2023 года мигранты совершили на территории России более 22 тыс. преступлений. Этот показатель на 6,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.