Краснодар, Новосибирск и Пермь вошли в топ застрахованных по каско городов РФ

Краснодар, Новосибирск и Пермь вошли в список самых застрахованных городов России по каско на поездку сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба НТИ «Автонет» со ссылкой на данные InsurTech-провайдера Simble.

По данным экспертов, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по автострахованию: в этих субъектах по каско на поездку страхуются 50 674 и 27 643 водителей соответственно.

Тем временем Краснодар, Новосибирск и Пермь не сильно отстают от Санкт-Петербурга. Так, в этих городах количество водителей, которые страхуют свои авто на короткое каско, составляет 20 123, 18 984 и 12 535 соответственно.

«Если Москва и Петербург являются традиционными лидерами из-за большого количества жителей, то Краснодар попал в топ-3 рейтинга из-за многочисленных путешественников, которые часто выбираются на черноморское побережье на машине. Поэтому они предпочитают страховать свои поездки по каско. Таких больше двух третей — почти 18 тыс. человек», — заявили аналитики Simble.

Кроме того, разработчики подчеркнули, что в первую «десятку» рейтинга также попали Челябинск, Самара, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Ранее, 31 июля, стало известно, что в первые шесть месяцев 2023 года россияне чаще всего оформляли полисы каско на автомобили марки Kia, BMW, Hyundai, Chery и Toyota.

При этом в аналогичный период 2022 года наиболее популярными машинами для страхования были Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Skoda. Также в текущем году в семь раз выросло количество полисов, приобретаемых для автомобилей Chery, тогда как годом ранее они не входили даже в топ-15 самых часто страхуемых машин.