Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Недвижимость
Апартаменты в новостройках Москвы подорожали на 13,1%
Общество
Школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Крыму
Армия
Российские военнослужащие получили награды за заслуги в зоне СВО
Пресс-релизы
Послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки примут участие в I Международном буддийском форуме
Новости компаний
ПСБ презентовал платежную карту «Защитники Отечества» на форуме «Армия-2023»
Мир
МИД Белоруссии сообщил об участии Минска в предстоящем саммите БРИКС
Мир
В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «миром без Зеленского»
Мир
Турция продолжит обсуждать с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Общество
Синоптики спрогнозировали «опасное солнце» в южных регионах России
Экономика
В России выросло производство сигарет

Краснодар, Новосибирск и Пермь вошли в топ застрахованных по каско городов РФ

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Краснодар, Новосибирск и Пермь вошли в список самых застрахованных городов России по каско на поездку сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба НТИ «Автонет» со ссылкой на данные InsurTech-провайдера Simble.

По данным экспертов, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по автострахованию: в этих субъектах по каско на поездку страхуются 50 674 и 27 643 водителей соответственно.

Тем временем Краснодар, Новосибирск и Пермь не сильно отстают от Санкт-Петербурга. Так, в этих городах количество водителей, которые страхуют свои авто на короткое каско, составляет 20 123, 18 984 и 12 535 соответственно.

«Если Москва и Петербург являются традиционными лидерами из-за большого количества жителей, то Краснодар попал в топ-3 рейтинга из-за многочисленных путешественников, которые часто выбираются на черноморское побережье на машине. Поэтому они предпочитают страховать свои поездки по каско. Таких больше двух третей — почти 18 тыс. человек», — заявили аналитики Simble.

Кроме того, разработчики подчеркнули, что в первую «десятку» рейтинга также попали Челябинск, Самара, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Воронеж.

По суду дороже: у страховщиков ОСАГО растет доля нестраховых расходов
Судебные издержки в автогражданке выросли почти на треть

Ранее, 31 июля, стало известно, что в первые шесть месяцев 2023 года россияне чаще всего оформляли полисы каско на автомобили марки Kia, BMW, Hyundai, Chery и Toyota.

При этом в аналогичный период 2022 года наиболее популярными машинами для страхования были Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Skoda. Также в текущем году в семь раз выросло количество полисов, приобретаемых для автомобилей Chery, тогда как годом ранее они не входили даже в топ-15 самых часто страхуемых машин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023