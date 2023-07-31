Названы марки наиболее часто страхуемых автомобилей в России

В первые шесть месяцев 2023 года россияне чаще всего оформляли полисы каско на автомобили марки Kia, BMW, Hyundai, Chery и Toyota. Такие данные «Известиям» предоставила пресс-служба компании «СберСтрахование».

При этом в аналогичный период 2022 года наиболее популярными машинами для страхования были Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Skoda. Также в текущем году в семь раз выросло количество полисов, приобретаемых для автомобилей Chery, тогда как годом ранее они не входили даже в топ-15 самых часто страхуемых машин.

«За первые шесть месяцев этого года клиенты оформили в «СберСтраховании» на 57% больше полисов каско, чем за аналогичный период прошлого года — почти 33 тыс. Чаще всего страхуют машины 2021 года выпуска — вне зависимости от региона», — сказал директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» «Сбера» Денис Кузьмин.

При этом за первые шесть месяцев 2023 года на самые большие суммы были застрахованы автомобили Rolls-Royce Cullinan — 49,9 млн рублей, Bentley Bentayga — 37,5 млн, Lamborghini Huracan — 33 млн, Mercedes-Benz G-Class — 30 млн и Mercedes-Benz S 580 Maybach — 29,8 млн.

Кроме того, почти в два раза увеличились выплаты по каско — до 600 млн рублей. Самые крупные выплаты получили владельцы BMW X7 — 8,9 млн рублей, Mercedes-Benz E-Class — 4,8 млн, Mercedes-Benz GLS 400 — 4,8 млн, Mazda CX-9 — 4,7 млн и Kia Sorento (3,8 млн).

Ранее, 11 июля, пресс-служба НТИ «Автонет» сообщила, что водители Lada пользуются оформлением краткосрочного каско на поездку чаще владельцев машин других марок. В пятерку лидеров по оформлению краткосрочного каско также вошли водители Kia, Hyundai, Renault и Toyota.