Владельцы Lada чаще всех покупают каско на поездку и парковку

Водители Lada пользуются оформлением краткосрочного каско на поездку чаще владельцев машин других марок, сообщает 11 июля пресс-служба НТИ «Автонет» со ссылкой на исследование InsurTech-провайдера Simble среди 10 тыс. машин.

Кроме того, в пятерку лидеров по оформлению краткосрочного каско вошли водители Kia, Hyundai, Renault и Toyota.

«Такая тенденция может быть связана с низкой стоимостью полиса и изменением консервативной модели поведения водителей отечественного автопрома. Всё же нужно понимать, что технологии серьезно проникают в жизнь человека и скачать приложение с возможностью оформить страховку стало для людей обычным делом», ― объяснили эксперты.

Также аналитики выяснили, что владельцы Skoda, Nissan, Volkswagen, Audi, BMW, Ford и Chevrolet заняли так называемую золотую середину списка пользователей краткосрочного каско. Примечательно, что водители китайских брендов оказались в конце составленного рейтинга.

«Это может быть связано с пока еще низким количеством автомобилей из Поднебесной. В следующем году они могут оказаться в лидерах. В частности, в топ-5 должны попасть Chery и Haval», ― разъяснили представители НТИ «Автонет».

Ранее, 4 июля, аналитики компании «АльфаСтрахование» по итогам анализа обращений по договорам каско выяснили, что Hyundai Creta и Kia K5 стали самыми популярными моделями среди угонщиков в период с января по июнь 2023 года.