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На пострадавших от пожаров Гавайях пожаловались на недостаточную помощь властей

Жители штата Гавайи заявили о недостаточном внимании от администрации Байдена
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Жители гавайского острова Мауи, где уже неделю бушуют самые разрушительные за последние сто лет природные пожары, пожаловались, что администрация президента США Джо Байдена уделяет недостаточно внимания вопросу оказания помощи острову. Об этом сообщило в среду, 16 августа, агентство Reuters.

Как отмечается, масштабы пожара, который за несколько часов сжег территорию города Лахайна площадью 13 кв. км и унес жизни более 100 человек, в сочетании с логистическими проблемами восстановления нанесли ущерб многим из 13 тыс. жителей, которые также сталкиваются с перспективой потери доходов без притока туристов.

Как передает агентство, местные жители утверждают, что в разрушенных городах царит хаос, людям по-прежнему нужны припасы, а местная служба реагирования на стихийные бедствия не организована, ей не хватает рабочей силы.

Несмотря на обещания властей предоставить ресурсы и помощь, местные жители вынуждены сами заниматься поиском продовольствия и жилья для пострадавших.

«Несмотря на то что <…> федеральные чиновники пообещали огромные ресурсы для помощи в восстановлении, Канаму Балинбин, местный футбольный тренер, взял дело в свои руки, организовав лагерь помощи, где люди, потерявшие свои дома и имущество, могут найти воду и еду», — отмечается в материале.

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Днем ранее сообщалось, что число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 101 человека. При этом отмечалось, что на тот момент было пройдено лишь около 32% от общей зоны поиска пострадавших. В связи с этим число погибших еще может значительно возрасти, как сообщил губернатор штата Джош Грин.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайна.

Власти округа Мауи сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек.

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