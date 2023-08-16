Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую ночь потеряли более 130 военнослужащих на запорожском направлении. Об этом в среду, 16 августа, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Только за ночь на запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», — говорится в сообщении.

Также врио главы региона добавил, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ, в которые входит порядка 500 человек, отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций из-за низкого морально-психологического состояния.

Ранее в этот день подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска с каждым днем несут всё большие потери на купянском направлении. Он уточнил, что ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь ВСУ начало приближаться к 50%.

Между тем накануне бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил мнение, что ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного урона в боях в живой силе и технике. Он также предположил, что украинская сторона вскоре начнет новую волну принудительной мобилизации, поскольку потери в живой силе становятся огромны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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