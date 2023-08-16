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МИД Белоруссии сообщил об участии Минска в предстоящем саммите БРИКС

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в ЮАР на следующей неделе, Минск представит глава МИД страны Сергей Алейник. Об этом 16 августа сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического дипведомства Анатолий Глаз.

«У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть <...>. Нашу делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник», — сказал Глаз «РИА Новости».

По его словам, белорусской стороне близка основная тема предстоящей встречи, которая звучит как «БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Он уточнил, что речь идет о диалогах объединения «Африка-аутрич» и БРИКС+, которые также пройдут на саммите в Йоханнесбурге.

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В мае Белоруссия направила странам — членам БРИКС обращение о приеме в объединение. По данным белорусской стороны, решение стало логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия с дружественными государствами.

К тому моменту уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС. В числе кандидатов — Египет, Алжир, Аргентина и Иран.

На предстоящем саммите объединения, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Представлять Россию очно будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в режиме видеоконференции. Вопрос о расширении группы должен стать одним из основных в рамках предстоящего саммита.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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