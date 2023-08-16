Пожарные ликвидировали открытое горение на подстанции под Петербургом

Спасатели ликвидировали открытое горение на Восточной электроподстанции в деревне Новосергиевке во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в среду, 16 августа, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что в полночь огонь был локализован, в 00:10 была объявлена ликвидация открытого горения.

Общая площадь горения составила 60 кв. м.

О пожаре на подстанции стало известно накануне.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как над электроподстанцией поднимаются клубы дыма.

По данным МЭС, причиной пожара на электроподстанции стали технологические нарушения в работе оборудования.