Названа причина пожара на электроподстанции под Петербургом

Причиной пожара на электроподстанции стали технологические нарушения в работе оборудования. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе МЭС (Магистральные электрические сети) Северо-Запада.

По данным специалистов, последствия для потребителей ввиду возгорания на подстанции 330 кВ Восточная отсутствовали. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Около 22:10 МЧС России локализовали возгорание.

О пострадавших во время инцидента не сообщается.

О происшествии стало известно ранее в этот день. Источник «Известий» сообщал, что деревне Новосергиевке во Всеволожском районе Ленинградской области пожарные начали ликвидацию возгорания на Восточной электроподстанции.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как над электроподстанцией поднимаются клубы дыма.