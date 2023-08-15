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Пожар на элетроподстанции произошел в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во Всеволожском районе Ленинградской области пожарные тушат возгорание на Восточной электроподстанции. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

«Пожар произошел на Восточной электроподстанции в деревне Новосергиевке — загорелся трансформатор. На месте работают подразделения Леноблпожспас», — рассказал собеседник.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как над электроподстанцией поднимаются клубы дыма.

На месте пожара работают подразделения Леноблпожспас. О пострадавших во время инцидента не сообщается.

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Ранее, 11 августа, в селе Росва Калужской области также произошел пожар на электроподстанции. Пострадавших во время инцидента не было. Сообщалось, что возгорание оставило без электричества населенные пункты, подключенные к подстанции.

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