Пожар на элетроподстанции произошел в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области пожарные тушат возгорание на Восточной электроподстанции. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

«Пожар произошел на Восточной электроподстанции в деревне Новосергиевке — загорелся трансформатор. На месте работают подразделения Леноблпожспас», — рассказал собеседник.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как над электроподстанцией поднимаются клубы дыма.

На месте пожара работают подразделения Леноблпожспас. О пострадавших во время инцидента не сообщается.

Ранее, 11 августа, в селе Росва Калужской области также произошел пожар на электроподстанции. Пострадавших во время инцидента не было. Сообщалось, что возгорание оставило без электричества населенные пункты, подключенные к подстанции.