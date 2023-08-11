Пожар на электроподстанции произошел в Калужской области

В селе Росва Калужской области произошел пожар на электрической подстанции. Об этом 11 августа сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества», — написал он в Telegram.

По словам губернатора, для ликвидации пожара и оперативного восстановления энергоснабжения принимаются необходимые меры. Причины возгорания выясняются.

Ранее, 14 июня, в Новочеркасске Ростовской области загорелась тепловая электрическая станция. Вспыхнула кровля одного из энергоблоков. Площадь пожара составила порядка 300 кв. м. При пожаре пострадали трое работников станции.