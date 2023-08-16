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Матрос ВС РФ при помощи гранатомета отразил атаку украинских боевиков

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Фото: РИА Новости
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Подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ, в составе которого действовал гвардии старший матрос Даниил Лаптев, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 16 августа рассказало о подвигах российских военных в зоне СВО.

Украинские боевики неоднократно предпринимали попытки восстановить контроль над утраченными территориями, активно применяя при этом ствольную и реактивную артиллерию.

В ходе очередного артобстрела со стороны противника военнослужащий, который находился с Лаптевым на огневой позиции, получил тяжелое ранение. Оценив ситуацию, гвардии старший матрос оперативно оказал неотложную помощь пострадавшему бойцу, чем спас ему жизнь.

Группа украинских военных на боевой машине пехоты (БМП), прорвав оборону российских войск, вырвалась из лесополосы и продолжила движение в тыл подразделений ВС РФ. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Лаптев взял гранатомет раненого напарника и прицельным выстрелом уничтожил вражескую боевую машину вместе с находящимся в ней личным составом.

Оборонное ведомство также отметило заслуги старшего лейтенанта Никиты Побережнюка. Его подразделение выполняло боевую задачу по охране и обороне одного из важных военных объектов. Организовав инженерное оборудование позиций, Побережнюк выставил посты и распределил личный состав на подготовленные позиции для обеспечения надежной охраны и обороны.

Проверяя один из наблюдательных постов, старший лейтенант в темное время суток заметил в воздухе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника. Оценив обстановку, он отдал приказ на поражение воздушного объекта и сам открыл огонь по дрону. В результате точного попадания самодельное взрывное устройство, прикрепленное к беспилотнику, сдетонировало вдали от российских позиций.

Благодаря четким и грамотным действиям, Побережнюк вместе с подчиненными смогли уничтожить вражеский БПЛА на значительном удалении от своих позиций и не допустить потерь среди личного состава и повреждений охраняемого объекта.

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Накануне официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 15 августа российские силы нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Объекты были поражены, ВПК (военно-промышленному комплексу) Украины нанесен серьезный ущерб.

Ранее, 12 августа, в Минобороны заявили об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении Харьковской области. Тогда за сутки противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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