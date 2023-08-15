В Австрии заявили о невозможности отказа от российского газа

Австрия в долгосрочной перспективе не сможет отказаться от российского газа. Об этом 15 августа заявил бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек.

«Основываясь на своем многолетнем опыте работы на международных энергетических и газовых рынках, я не вижу реальных альтернатив российскому газу. <…> Австрия не сможет в долгосрочной перспективе обойтись без российского газа», — заявил он объединению «Инициатива бизнеса Верхней Австрии» (IWS).

Мусилек отметил, что одностороннее расторжение контрактов с «Газпромом» обойдется Австрии в €30 млрд и нарушит энергоснабжение домохозяйств и компаний. Он отметил, что Австрия пыталась найти альтернативу российскому газу, однако проект трубопровода из Ирана не был реализован.

Ранее, 12 августа, член партии «Альтернатива для Германии» Антон Барон заявил, что Германии нужно вернуть российский газ, который является для Берлина «благословением». Он подчеркнул, что Берлин пытается отказаться от атомной энергетики и отключает угольные электростанции, но это становится переходом от одной энергетической зависимости к другой.

31 июля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что для восстановления европейской промышленности необходима стабильность цен на электроэнергию, поскольку в противном случае бизнес лишается возможности планирования и долгосрочных инвестиций, а без российского газа достижение стабильности на данный момент практически невозможно.

20 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», комментируя сообщения о том, что в ФРГ пройдут учения для проверки готовности компаний в случае сокращения поставок газа, что Германии приходится жить в режиме «газовой диеты», которая плохо влияет на промышленность.