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В Австрии заявили о невозможности отказа от российского газа

Экс-менеджер OMV Мусилек: Австрия не сможет отказаться от российского газа
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Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Lein
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Австрия в долгосрочной перспективе не сможет отказаться от российского газа. Об этом 15 августа заявил бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек.

«Основываясь на своем многолетнем опыте работы на международных энергетических и газовых рынках, я не вижу реальных альтернатив российскому газу. <…> Австрия не сможет в долгосрочной перспективе обойтись без российского газа», — заявил он объединению «Инициатива бизнеса Верхней Австрии» (IWS).

Мусилек отметил, что одностороннее расторжение контрактов с «Газпромом» обойдется Австрии в €30 млрд и нарушит энергоснабжение домохозяйств и компаний. Он отметил, что Австрия пыталась найти альтернативу российскому газу, однако проект трубопровода из Ирана не был реализован.

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Ранее, 12 августа, член партии «Альтернатива для Германии» Антон Барон заявил, что Германии нужно вернуть российский газ, который является для Берлина «благословением». Он подчеркнул, что Берлин пытается отказаться от атомной энергетики и отключает угольные электростанции, но это становится переходом от одной энергетической зависимости к другой.

31 июля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что для восстановления европейской промышленности необходима стабильность цен на электроэнергию, поскольку в противном случае бизнес лишается возможности планирования и долгосрочных инвестиций, а без российского газа достижение стабильности на данный момент практически невозможно.

20 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», комментируя сообщения о том, что в ФРГ пройдут учения для проверки готовности компаний в случае сокращения поставок газа, что Германии приходится жить в режиме «газовой диеты», которая плохо влияет на промышленность.

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