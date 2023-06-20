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Эксперт рассказал о режиме «газовой диеты» в Германии

Эксперт Митрахович: Германии приходится жить в режиме «газовой диеты»
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Uwe Anspach
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Германии приходится жить в режиме «газовой диеты», которая плохо влияет на промышленность, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович во вторник, 20 июня, комментируя сообщения о том, что в ФРГ пройдут учения для проверки готовности компаний в случае сокращения поставок газа.

Накануне Bloomberg писало, что в Германии в сентябре текущего года запланированы масштабные учения. При этом чрезвычайное положение, введенное в июне 2022-го, не отменено. Министр экономики Роберт Хабек еще на прошлой неделе предупредил, что если РФ и Украина не продлят соглашение о транзите газа РФ через украинскую территорию, то некоторым видам промышленности придется сократить мощности.

Митрахович напомнил, что Германия официально заявила еще в 2022-м, перед Новым годом, что прекратила получать газ из России. И предрекая возможные проблемы в случае остановки транзита, Хабек, вероятно, имеет в виду, что из-за этого общий объем газа в группе государств будет меньше.

«Российский газ идет всё-таки в некоторые страны: в Италию и еще в ряд стран. [Если не будет продлено соглашение о транзите газа между РФ и Украиной], то общий объем газа будет меньше и самой Германии может не хватить. Может, придется Германии помогать соседним странам по газу. Поэтому приходится жить в режиме «газовой диеты», которая плохо влияет на промышленность. Промышленное потребление газа в ФРГ сокращено, они никак не могут от этого отойти», — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что если прервутся поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), прервутся поставки российского трубопроводного газа в те страны Европы, куда энергоресурс продолжает идти, то проблемы могут ужесточиться.

«Но они (Германия. — Ред.) действуют по принципу: лучшее лекарство от головной боли — это топор. То есть останови производство и радуйся, что газ больше не нужен. Но это подрывает долгосрочную конкурентоспособность немецкой экономики. Особенно таких отраслей, как химия и металлургия, отчасти машиностроение», — заключил Митрахович.

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Ранее, 17 июня, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на Петербургском международном экономического форуме рассказал о проблемах в энергетической отрасли Евросоюза (ЕС). Из-за отказа от российских поставок, отсутствия других источников СПГ важным последствием для Европы стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США, сказал он и подчеркнул, что европейская политика диверсификации источников поставок потерпела крах. Так, до санкций Россия поставляла в ЕС 160 млрд куб. м газа в год, но США нарастили поставки в 2022 году только до уровня 70 млрд куб. м.

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