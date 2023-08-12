Германии нужно вернуть российский газ, который является для Берлина «благословением». Об этом 12 августа заявил немецкий политик, член партии «Альтернатива для Германии» Антон Барон, сообщила газета Zeit.

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Берлин пытается отказаться от атомной энергетики и отключает угольные электростанции, но это становится переходом от одной энергетической зависимости к другой.

Барон добавил, что конфликт на Украине не повод принимать невыгодные для немецкой экономики решения.

В начале августа японский экономист Кадзухико Фудзи отметил, что Германия столкнулась с экономическим спадом из-за отказа немецких властей от российского газа. По его мнению, заметнее всего отказ от российского газа сказался на химической промышленности, так как начали падать продажи из-за высоких цен на топливо.

В январе министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Би-би-си заявил, что ФРГ якобы больше не зависит от российских энергоресурсов. Он отметил, что страна снова открыла угольные электростанции, а также увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других государств.

Тогда же глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. По его словам, отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в итоге в Европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.