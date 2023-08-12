Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье задержан гулявший с пистолетом мужчина
Происшествия
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
Общество
Число пострадавших при камнепаде в КБР увеличилось до шести
Мир
Армения запросила проведение Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
Наука и техника
В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
Спорт
Путин указал на развитие физкультурного движения в России
Общество
В Камчатском крае началось празднование Дня вулкана
Происшествия
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Сюжет:

Немецкий политик назвал российский газ благословением для Германии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германии нужно вернуть российский газ, который является для Берлина «благословением». Об этом 12 августа заявил немецкий политик, член партии «Альтернатива для Германии» Антон Барон, сообщила газета Zeit.

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Берлин пытается отказаться от атомной энергетики и отключает угольные электростанции, но это становится переходом от одной энергетической зависимости к другой.

Барон добавил, что конфликт на Украине не повод принимать невыгодные для немецкой экономики решения.

Газ на раз: Берлину придется отказаться от перехода к «зеленой» экономике
Как Германия справляется с дефицитом голубого топлива после сокращения поставок из РФ

В начале августа японский экономист Кадзухико Фудзи отметил, что Германия столкнулась с экономическим спадом из-за отказа немецких властей от российского газа. По его мнению, заметнее всего отказ от российского газа сказался на химической промышленности, так как начали падать продажи из-за высоких цен на топливо.

В январе министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Би-би-си заявил, что ФРГ якобы больше не зависит от российских энергоресурсов. Он отметил, что страна снова открыла угольные электростанции, а также увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других государств.

Тогда же глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. По его словам, отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в итоге в Европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023