Эксперт оценил вероятность восстановления промышленности ЕС без российского газа

Для восстановления европейской промышленности необходима стабильность цен на электроэнергию, поскольку в противном случае бизнес лишается возможности планирования и долгосрочных инвестиций, а без российского газа достижение стабильности на данный момент практически невозможно. Такое мнение ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал в понедельник, 31 июля.

По словам эксперта, европейским странам удалось добиться достаточно высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) во многом благодаря успешному выходу из отопительного сезона, когда заполненность достигала порядка 40%. Также значительную роль сыграло сокращение ежесуточного объема потребления за счет промышленного сектора и продолжающейся деиндустриализации.

«В Европе наблюдается спад экономики. В IV квартале 2022 года и в первом 2023 наблюдалась рецессия. Большой вопрос, смогут ли страны вернуться к восстановлению промышленности. Я в этом сомневаюсь», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Юшков напомнил, что в прошлом году цены на газ поднимались выше $2 тыс. Сейчас его стоимость составляет $300, но за день она может вырасти до $500.

«Когда происходят такие большие колебания, бизнес замораживает все планы и ждет стабилизации», — отметил аналитик.

Он связал резкие колебания с высокой зависимостью европейских стран от альтернативных источников энергии. Например, в ветреную и солнечную погоду цены могут снижаться за счет эффективной работы ветряков и солнечных батарей. Погода меняется — цены растут.

Эксперт отметил, что Россия могла стабилизировать этот рынок. Ранее у РФ всегда можно было закупить необходимые объемы газа.

«Сейчас поставки минимальны, потому что осуществить их невозможно физически. Только когда изменится политическая ситуация, Россия снова сможет стать гарантирующим поставщиком, ведь контракты, кстати, никто не разрывал», — сказал Юшков.

Он добавил, что уже сейчас большая часть бизнеса, не выдержав нестабильного ценообразования в Европе, переезжает в Азию и США, где нет такой привязки к возобновляемой энергетике.

«Конечно, европейцы могут найти альтернативных поставщиков, но это будет уже мировой рынок, где надо бороться за объемы СПГ с конкурентами. Сейчас мы наблюдаем передышку в ценообразовании, но если зима будет холодной, снова начнется дефицит», — заключил он.

Ранее в этот день ассоциация, представляющая интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что страны Европы заполнили газом хранилища более чем на 85%, пишет Pravda.Ru.

Согласно данным компании, на сегодняшний день хранилища заполнены на 85,37%. При условии сохранения темпа закачки, к августу страны смогут достичь желаемых 90% для начала отопительного сезона.

20 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», комментируя сообщения о том, что в ФРГ пройдут учения для проверки готовности компаний в случае сокращения поставок газа, что Германии приходится жить в режиме «газовой диеты», которая плохо влияет на промышленность.

Ранее, 12 июня, вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выразил опасение, что страна будет вынуждена серьезно сократить производственные мощности, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в европейские страны, — срок договора истекает в конце 2024 года. В ходе выступления на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове Хабек подчеркнул, что сейчас нет надежного сценария дальнейшего развития событий, пишет Life.Ru.