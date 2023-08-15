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По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали имущество на 64 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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По делу блогера Елены Блиновской о неуплате налогов арестовано имущество на общую сумму 64 млрд рублей. Об этом 15 августа сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 млрд рублей», — заявила она во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Сальникова отметила, что налоговый орган до сих пор не установил точный ущерб по делу Блиновской. Блогер уже заплатила 55 млн рублей в бюджет.

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

9 августа сообщалось, что Пресненский суд Москвы наложил новый арест на счета Блиновской. Под ограничения также попали четыре автомобиля, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Ранее, 21 июля, суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября по запросу стороны обвинения. По словам следователя, если изменить блогеру меру пресечения, она сможет повлиять на ход расследования, в частности уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее. Сторона защиты не была согласна с продлением меры пресечения.

В рамках этого же документа арестованы денежные средства Блиновской на сумму более 100 млн рублей. Речь идет о 50 счетах подсудимой в разных банках, а также более чем 46 млн рублей, $292 тыс., 125,5 юаней. Также было арестовано семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет «Георгий Победоносец», 12 монет в индивидуальных футлярах и монеты номиналом два рубля и один рубль.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе она уже имела билет на самолет в другую страну.

Блогера подозревают в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса», то есть схемы налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

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