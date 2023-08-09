Суд наложил новый арест на имущество и счета блогера Блиновской

Пресненский суд Москвы наложил новый арест по уголовному делу о неуплате налогов на имущество и счета блогера Елены Блиновской. Об этом в среду, 9 августа, сообщила «Известиям» пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской на 12 счетов, находящихся в Тинькофф Банке, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке», — сообщила она.

Также под арест попали принадлежащие Блиновской четыре автомобиля, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Арест также наложен на 54 расчетных счета связанных с блогером компаний, а именно: ООО «Оливия Групп», ООО «Аквакультура», ООО «Рыбная история», ООО «Подари мечту», ООО «Нембус», ООО «Аквакультура-Хибины», ООО «ДОГ Осьминог», ООО «Ветер», ООО «Сады Адыгеи», ООО «Алмаз», ООО «ГУФО», ООО «Океан Молодости», ООО «Праймфуд» — до 26 октября 2023 года.

Ранее, 21 июля, суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября по запросу стороны обвинения. По словам следователя, если изменить блогеру меру пресечения, она сможет повлиять на ход расследования, в частности уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее. Сторона защиты не была согласна с продлением меры пресечения.

В рамках этого же документа арестованы денежные средства Блиновской на сумму более 100 млн рублей. Речь идет о 50 счетах подсудимой в разных банках, а также более чем 46 млн рублей, $292 тыс., 125,5 юаней. Также было арестовано семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет «Георгий Победоносец», 12 монет в индивидуальных футлярах и монеты номиналом два рубля и один рубль.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе она уже имела билет на самолет в другую страну.

Блогера подозревают в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса», то есть схемы налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.