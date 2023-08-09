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Суд наложил новый арест на имущество и счета блогера Блиновской

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пресненский суд Москвы наложил новый арест по уголовному делу о неуплате налогов на имущество и счета блогера Елены Блиновской. Об этом в среду, 9 августа, сообщила «Известиям» пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской на 12 счетов, находящихся в Тинькофф Банке, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке», — сообщила она.

Также под арест попали принадлежащие Блиновской четыре автомобиля, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Арест также наложен на 54 расчетных счета связанных с блогером компаний, а именно: ООО «Оливия Групп», ООО «Аквакультура», ООО «Рыбная история», ООО «Подари мечту», ООО «Нембус», ООО «Аквакультура-Хибины», ООО «ДОГ Осьминог», ООО «Ветер», ООО «Сады Адыгеи», ООО «Алмаз», ООО «ГУФО», ООО «Океан Молодости», ООО «Праймфуд» — до 26 октября 2023 года.

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Ранее, 21 июля, суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября по запросу стороны обвинения. По словам следователя, если изменить блогеру меру пресечения, она сможет повлиять на ход расследования, в частности уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее. Сторона защиты не была согласна с продлением меры пресечения.

В рамках этого же документа арестованы денежные средства Блиновской на сумму более 100 млн рублей. Речь идет о 50 счетах подсудимой в разных банках, а также более чем 46 млн рублей, $292 тыс., 125,5 юаней. Также было арестовано семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет «Георгий Победоносец», 12 монет в индивидуальных футлярах и монеты номиналом два рубля и один рубль.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе она уже имела билет на самолет в другую страну.

Блогера подозревают в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса», то есть схемы налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

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