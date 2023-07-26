Адвокаты Блиновской обжаловали продление домашнего ареста

Адвокаты блогера Елены Блиновской, обвиняемой в мошенничестве, подали апелляционную жалобу на продление домашнего ареста. Об этом в среду, 26 июля, сообщили «Известиям» в Пресненском суде Москвы.

Сторона защиты не согласна с продлением меры пресечения до 26 октября.

По словам адвоката Блиновской Натальи Сальниковой, к 21 июля блогер выплатила 50 млн рублей по своему делу. Сальникова добавила, что создательница «Марафона желаний» готова урегулировать финансовые претензии к ней, если они будут обоснованными. Адвокат также уточнила, что Telegram-канал ее подзащитной был взломан с помощью дублирования сим-карты, по данному факту есть пострадавшие и возбуждено уголовное дело.

Ранее суд продлил домашний арест блогера до 26 октября по запросу стороны обвинения. По словам следователя, если Блиновской изменить меру пресечения, она сможет повлиять на ход расследования, в частности, уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее.

Прокуратура также заявила иск к обвиняемой и ее мужу Алексею Блиновскому на сумму 918 млн рублей. По делу Блиновской требуется допросить порядка 20 свидетелей и продлить арест на ее имущество. Ранее, 18 июля, суд также арестовал по уголовному делу блогера 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, два машино-места и денежные средства Блиновской на общую сумму более 100 млн рублей.

Создательницу марафона обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Ей также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем.

Блиновскую задержали 27 апреля этого года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе она уже имела билет на самолет в другую страну.

Блогера подозревают в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса», то есть схемы налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.