Выборы губернатора Московской области – 2023: кандидаты и программы

В сентябре жителям Московской области предстоит отдать свои голоса за нового губернатора региона. Избранный кандидат будет занимать пост в течение следующих пяти лет. За высокую должность в 2023 году поборются четыре политика. За кого можно будет голосовать на выборах губернатора Подмосковья и какие программы представили кандидаты — читайте в материале «Известий».

Кандидаты на выборах губернатора Московской области в 2023 году

Одним из кандидатов является действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев. В случае переизбрания он займет пост губернатора в третий раз.

Региональный избирком зарегистрировал еще троих кандидатов: депутата Мособлдумы от ЛДПР Кирилла Жигарева, парламентария от КПРФ Александра Наумова и представителя партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолия Никитина.

Андрей Воробьев — программа на выборах 2023

Действующий губернатор — уроженец Красноярска, но с середины 1990-х вместе с семьей проживает в Московской области, где также отбывал службу в армии. В настоящее время политик живет в деревне Барвиха. С гражданской женой Екатериной Богдасаровой воспитывает шестерых детей.

Предвыборную кампанию глава региона разворачивать не стал — лишь сообщил избирателем о своем выдвижении. В своем Telegram-канале Воробьев регулярно делится новостями из жизни Подмосковья и шагами по благоустройству региона.

Анатолий Никитин — программа на выборах 2023

Кандидат от «Справедливой России» Анатолий Никитин родился в Москве, а сейчас проживает в городе Коломна. Политик занимает пост президента Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» и является одним из основателей группы промышленных предприятий АО «СОМЭКС». Действующий депутат Мособлдумы. Ему принадлежит патент на девять изобретений в области машиностроения. Женат, имеет троих детей.

В своей предвыборной программе Никитин обещает выстраивать политику вокруг человека, учитывать интересы и запросы граждан и создавать благоприятную среду для развития региона в виде новой экономической модели. Он предлагает вводить условия для развития предпринимательства и производственных площадок, в частности, присвоить всем территориям Московской области, расположенным за центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), статус свободной экономической зоны.

Кроме того, в случае избрания Никитин намерен ввести принцип «одного окна» для согласования и финансирования проектов и приступать к их реализации в течение одного года.

Кирилл Жигарев — программа на выборах 2023

Представитель ЛДПР на выборах-2023 родился в Москве. Сейчас Кирилл Жигарев живет деревне Гольево городского округа Красногорск. Женат, воспитывает дочь. Неоднократно избирался в Мособлдуму и сейчас также является народным избранником. Награжден знаком губернатора Московской области «За вклад в развитие Московской области» и знаком Преподобного Сергия Радонежского.

На своем сайте кандидат разместил общую программу партии, не адаптировав ее для Подмосковья. В числе тезисов — защита русской идентичности, традиционных ценностей и русского языка, развитие местного самоуправления, усиление программы «Семейный капитал» и повышение доступности услуг здравоохранения.

Александр Наумов — программа на выборах 2023

Выдвиженец от КПРФ Александр Наумов родился в деревне Буда Брянской области. Сейчас проживает в Москве. Четырежды избирался в Мособлдуму, к настоящему моменту занимает пост заместителя председателя регионального парламента и руководителя фракции КПРФ в нем. Есть жена и взрослая дочь.

Наумов выступает за поднятие зарплат и пенсий каждому жителю Московской области. Предлагает ввести пятилетний план развития региона и увеличить посевные площади. Отдельное внимание кандидат от КПРФ в случае избрания намерен уделить поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также патриотическому воспитанию молодежи. Также в планы входит обеспечение жителей региона жильем и расселение аварийных домов.

Борис Надеждин — выборы губернатора Подмосковья 2023

Борис Надеждин, депутат городского округа Долгопрудный, получил отказ в регистрации на выборы за неимением достаточного количества подписей. Он намеревался баллотироваться от партии «Гражданская инициатива».

Выборы губернатора Московской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Подробнее о том, как будет проходить избирательный процесс в единый день голосования — читайте в материале «Известий».