Наместнику Киево-Печерской лавры диагностировали инфаркт миокарда
Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда у наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла. Об этом 15 августа сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман, представляющий интересы священнослужителя, в своем Telegram-канале.
«По официальной информации от медицинского учреждения, митрополиту Павлу поставлен диагноз «острый инфаркт миокарда», — пишет адвокат.
Днем ранее, 14 августа, стало известно, что наместника госпитализировали, а впоследствии он перенес операцию.
В апреле наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрение в сотрудничестве с российскими властями, а также в разжигании ненависти между религиями. Впоследствии он был отправлен на домашний арест.
Митрополит был освобожден под залог 7 августа. Адвокат Чекман рассказал, что священнослужителя размер залога составил более 33 млн гривен (около $900 тыс.).