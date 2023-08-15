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Наместнику Киево-Печерской лавры диагностировали инфаркт миокарда

Адвокат УПЦ Чекман: у наместника лавры диагностировали острый инфаркт миокарда
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Фото: ТАСС/EPA/STEPAN FRANKO
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Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда у наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла. Об этом 15 августа сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман, представляющий интересы священнослужителя, в своем Telegram-канале.

«По официальной информации от медицинского учреждения, митрополиту Павлу поставлен диагноз «острый инфаркт миокарда», — пишет адвокат.

Днем ранее, 14 августа, стало известно, что наместника госпитализировали, а впоследствии он перенес операцию.

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В апреле наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрение в сотрудничестве с российскими властями, а также в разжигании ненависти между религиями. Впоследствии он был отправлен на домашний арест.

Митрополит был освобожден под залог 7 августа. Адвокат Чекман рассказал, что священнослужителя размер залога составил более 33 млн гривен (около $900 тыс.).

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