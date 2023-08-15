Автоэксперт назвал способы обезопасить автомобиль от поломок в ливни

В периоды сильных и продолжительных дождей, которые обычно приходят осенью, возрастает вероятность серьезных поломок автомобилей из-за влияния воды. Об основных опасностях и способах их избежать «Известиям» 15 августа рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Он отметил, что самые серьезные последствия для автомобиля наступают, если через воздухозаборник в двигатель попадает вода. Мотор резко «глотает» воду вместо воздуха, возникает скачок давления, работающие детали получают колоссальную нагрузку и деформируются. Машина внезапно останавливается, двигатель глохнет с характерным ударным звуком.

«Это и есть страшный сон автовладельцев — гидроудар двигателя. Последствия гидроудара зависят от скорости движения автомобиля в момент удара. Чем она была выше, тем хуже для двигателя», — предупредил Рузанов

По его словам, привести к таким ситуациям могут поездки по глубоким лужам или «дорожным» рекам, в которые превращаются городские улицы после сильных ливней. Поэтому любые водные преграды необходимо преодолевать максимально медленно, по возможности, заранее измерив глубину препятствия. Рекомендуется не пересекать условную ватерлинию — вода не должна подниматься выше половины колеса. А если машину залило на парковке, то ни в коем случае не нужно пытаться ее завести.

Если есть опасения, что гидроудар всё-таки произошел, необходимо немедленно заглушить машину, не пытаясь завести ее повторно, и оперативно доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. В худшем случае может потребоваться замена двигателя или даже автомобиля, в лучшем — замена некоторых деталей.

Также эксперт предупредил, что при попадании воды в авто возможен выход из строя электроники и электрики.

«Безусловно, в свежих автомобилях детали надежно изолированы, и обычный дождь для них не страшен, но серьезное и длительное нахождение в воде точно не пойдет на пользу электронике и электрике», — отметил Рузанов.

По его словам, опасность представляют собой не только глубокие лужи, но и волны, которые возникают при движении вброд и могут накрывать капот, если резко увеличить скорость или остановиться посреди лужи. Поэтому он посоветовал передвигаться максимально плавно и медленно, останавливаться, только полностью преодолев препятствие.

«Все элементы, попавшие в воду, а также электрические контакты желательно просушить. В ином случае они могут окислиться и привести к сбоям. Для просушки может понадобиться разбор не только деталей под капотом, но и салона», — добавил эксперт.

Также Рузанов обратил внимание, что если колесо скрылось более чем наполовину в воде, то колодки намокнут и снизится эффективность торможения. Чтобы просушить колодки и диски, после преодоления водного препятствия необходимо несколько раз интенсивно нажать на тормоз. Затем рекомендуется поехать на СТО и провести диагностику всех остальных элементов тормозной системы.

Еще одна опасность для авто в период ливней, которую он назвал, — это повышенный риск прокола шины при заезде в лужу. А если синоптики обещают не только ливни, но и град, вырастает вероятность повреждения кузовных элементов и стекол автомобиля.

«Если в вашем регионе ожидается сезон дождей или значительное превышение уровня осадков, лучше заранее провести диагностику системы кондиционирования. В дождь окна машины запотевают и спасает только исправный кондиционер. Заранее замените дворники, если ресурс ваших щеток уже подходит к концу. Проверьте исправность оптики — все лампы должны быть рабочими. В такую погоду особенно важно быть заметным для других водителей, а в этом поможет включенный свет фар», — подытожил Рузанов.

Накануне, 14 августа, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, доктор химических наук Николай Васильев рассказал «Известиям», чем опасен для автомобилей некачественный бензин, который можно встретить на нелегальных заправках. В частности, по его словам, последствия для автомобиля от использования некачественного топлива могут быть следующими: высокотемпературная коррозия двигателя — снижение срока эксплуатации, загрязнение системы подачи топлива, разрушение катализатора.