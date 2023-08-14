Эксперт рассказал об опасности некачественного бензина для авто

Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, доктор химических наук Николай Васильев 14 августа рассказал «Известиям», чем опасен для автомобилей некачественный бензин, который можно встретить на нелегальных заправках.

Он отметил, что на легальных предприятиях по производству топлива производится его очистка от серосодержащих веществ в соответствии со стандартом «Евро-5» и улучшение качества до соответствующих октановых чисел — 92, 95, 98 и 100. После этого топливо проверяется в заводской лаборатории, получает паспорт качества и попадает на нефтебазу, на которой проводится своя проверка. Только после этого бензин попадает на заправки с паспортом качества.

«В последнее время можно видеть, как топливо продается чуть ли не из автомобиля. Нелегальные заправки в большинстве случаев не имеют контролирующих лабораторий, а иногда с целью легкой наживы закупают некачественное сырье. Естественно, что никакой гарантии качества здесь быть не может. Не обольщайтесь предъявляемыми тут документами: скорее всего, они фиктивные. Бензин на таких заправках чаще всего разбавленный. В нем содержатся примеси, которые ускоряют износ двигателя внутреннего сгорания. Они снижают октановое число и увеличивают коррозию», — предупредил Васильев.

По его словам, последствия для автомобиля от использования некачественного топлива могут быть следующими: высокотемпературная коррозия двигателя — снижение срока эксплуатации, загрязнение системы подачи топлива, разрушение катализатора.

«Вы ощутите перебои работы двигателя, снижение мощности, детонацию, резкое увеличение расхода топлива. В этих случаях лучше всего прекратить движение и заменить топливо», — отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что на несистемных заправках топливо могут «улучшить» запрещенной токсичной добавкой — тетраэтилсвинцом. Его применение в России запрещено в 2002 году, но, по словам эксперта, до сих пор бывают случаи, когда находят следы этилированного бензина. Результат его применения опасен не только для двигателя, но и для живых организмов.

«Нужно помнить еще одну особенность — при длительном хранении бензина содержащиеся в нем олефины медленно окисляются, что приводит к снижению октанового числа, а значит, ухудшению качества бензина. Поэтому заправляйтесь на проверенных системных заправках и не храните бензин долго», — подытожил Васильев.

В июне автомобилисты пожаловались в кабмин на качество топлива и недоливы на заправках. О росте числа нарушений на АЗС, а также об увеличении количества нелегальных заправок в России сообщил в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, с которым ознакомились «Известия», президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Чтобы исправить эту ситуацию представители бизнеса попросили отменить мораторий на проверки АЗС, а также поручить Росстандарту совместно с Генпрокуратурой начать массовые проверки заправок во всех регионах страны.