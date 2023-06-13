Автомобилисты пожаловались в кабмин на качество топлива и недоливы на АЗС
Автомобилисты пожаловались в кабмин на качество топлива и недоливы на заправках. О росте числа нарушений на АЗС, а также об увеличении количества нелегальных заправок в России сообщил в письме председателю правительства Михаилу Мишустину президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. С документом от 5 июня ознакомились «Известия». В пресс-службе кабмина подтвердили получение письма.
Чтобы исправить эту ситуацию представители бизнеса просят отменить мораторий на проверки АЗС, а также поручить Росстандарту совместно с Генпрокуратурой начать массовые проверки заправок во всех регионах страны. В письме главы НАС указано, что причиной роста нарушений АЗС в России стало смягчение надзорной деятельности госорганов и мораторий, наложенный правительством на проверки бизнеса.
Весной 2020 года был введен запрет на проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря. Меру разработали в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии. Позднее мораторий продлевался — сейчас он действует до конца 2023 года.
Сегодня контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры, сообщал в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.
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Неравный бак: автомобилисты пожаловались в кабмин на качество топлива