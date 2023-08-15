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Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

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Фото: commons.wikimedia.org
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом в Минобороны РФ заявили во вторник, 15 августа.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, передает RT.

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Накануне самолеты дальней авиации России осуществили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей, а также моря Бофорта и Северного Ледовитого океана, передает Life.Ru.

Были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает телеканал «Звезда».

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Наиболее продолжительный из вылетов составил более семи часов. Истребительное сопровождение в это время обеспечивали экипажи самолетов Су-35С, Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) и морской авиации Военно-морского флота (ВМФ).

Кобылаш также добавил, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

Ранее, 10 августа, в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВКС России.

До этого, 4 июля, два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.

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