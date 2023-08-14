Самолеты дальней авиации РФ выполнили плановые полеты над северными морями

Самолеты дальней авиации России осуществили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей, а также моря Бофорта и Северного Ледовитого океана. Об этом сообщил 14 августа командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3.

«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий.

Наиболее продолжительный из вылетов составил более семи часов. Истребительное сопровождение в это время обеспечивали экипажи самолетов Су-35с, Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) и морской авиации Военно-морского флота (ВМФ).

Кобылаш также добавил, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

Ранее, 10 августа, в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВКС России.

До этого, 4 июля, два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.