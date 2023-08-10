Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Об этом 10 августа сообщили в Минобороны России.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России, добавили в Минобороны.

Как подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Вместе с тем он указал, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

Ранее, 4 июля, два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.