Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи западного побережья Аляски. Об этом 4 июля сообщило Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе выполнения полетного задания.

Самолеты Су-30СМ и Су-35С объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа обеспечивали истребительное сопровождение.

Ранее, 5 июня, два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31.