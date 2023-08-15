В Белоруссии заявили о нежелании воевать с Польшей

Если бы не наличие российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, Польша уже давно бы напала на республику. Такое мнение 15 августа «Известиям» высказал председатель Либерально-демократической партии, депутат палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Война бы уже полыхала на территории Белоруссии, было бы уже вторжение на территорию Белоруссии со стороны Польши, потому что Польша подчиняется американцам сегодня, американцам выгодно, чтобы в Европе полыхала война, и уже бы такая команда давно была дана, если бы не наличие российского тактического ягодного оружия на территории Белоруссии. Они прекрасно знают, что мы применим его не в отношении тех, кто напал, а в отношении центра принятия решений», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что во время попытки государственного переворота в Белоруссии в 2020 году Запад всерьез рассматривал возможность введения своих войск в республику.

В настоящее время, по словам Гайдукевича, Минск не будет поддаваться на провокации Варшавы, так как ему не нужна война с соседней страной.

«Мы мирные люди. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко хочет мира, [президент РФ Владимир] Путин хочет мира. Чтобы не было войны, надо укреплять обороноспособность. Поэтому больше будет новейших сил и средств на границе, чтобы наши потенциальные враги знали «сунетесь — ничего хорошего для вас не будет». Это единственный способ предотвратить войну. И я уверен, мы сможем ее предотвратить», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится «весьма очевидной». Он обратил внимание, что агрессивные планы Запада открыто звучат в заявлениях его высокопоставленных представителей.

До этого заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе сказал в беседе с «Известиями», что Белоруссия готова к диалогу с Польшей для нормализации отношений, несмотря на нагнетание сообщений о планах Варшавы увеличить воинский контингент на восточной границе государства.

8 августа стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных.

В тот же день белорусский политолог Алексей Дзермант сказал «Известиям», что, стягивая войска на границе с Белоруссией, Варшава «играет и на внутреннем поле», и на геополитической арене.