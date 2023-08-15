В белорусском парламенте заявили о готовности к диалогу с Польшей

Белоруссия готова к диалогу с Польшей для нормализации отношений, несмотря на нагнетание сообщений о планах Варшавы увеличить воинский контингент на восточной границе государства, заявил «Известиям» заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе.

«Мы всегда готовы [начать переговоры о нормализации отношений], мы всегда открыты. [Президент Белоруссии] Александр Лукашенко во время публичных выступлений всегда акцентирует на этом внимание: не делайте из нас врагов, мы готовы в любой ситуации сесть за стол переговоров и начать диалог. То, что сегодня происходит между нашими странами, — не наша вина, это не мы отошли от всякой дипломатии, от всякого сотрудничества. Мы не навязываемся, но просто в очередной раз хотим, чтобы наш голос услышал весь мир — что мы готовы [к таким переговорам]», — сказал зампредседателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе.

Вместе с тем белорусский депутат подчеркнул: даже сам старт таких переговоров не будет означать, что стороны смогут быстро найти совместные решения. «Поляки еще будут думать, консультироваться с Вашингтоном, стоит отвечать или не стоит», — считает политик.

11 августа белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что дал распоряжение премьер-министру республики Роману Головченко связаться с польским руководством с целью наладить отношения между двумя странами.

До этого Варшава заявила о планах нарастить численность своей группировки на границе с Белоруссией в пять раз — до 10 тыс. человек. Министр обороны Польши Мариуш Блащак добавил, что непосредственной поддержкой пограничных сил займутся 4 тыс. человек, остальные будут размещены в приграничных районах и оставаться в резерве. При этом он подчеркнул: в планах Варшавы — увеличить общую численность вооруженных сил до 300 тыс. человек, сейчас этот показатель равен 170 тыс.

В начале августа Варшава заявила, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство Польши. В Белоруссии опровергли эти обвинения.

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Приграничное состояние: в Белоруссии заявили о готовности к диалогу с Польшей