В Белоруссии назвали вероятные цели стягивания Польшей военных на границе

Стягивая войска на границе с Белоруссией, Польша «играет и на внутреннем поле», и на геополитической арене. Об этом 8 августа «Известиям» заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Ранее в этот день стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных.

Политолог отметил, что Варшава уже давно проводит в отношении Минска крайне недружественную политику.

«В кризисе отношений находимся, наверное, с 2020 года, когда Польша была замешана в поддержке [несостоявшегося] госпереворота [в Белоруссии]. Отношения постоянно ухудшаются. Поляки обвиняли белорусскую сторону в кризисе с мигрантами, а после начала спецоперации постоянно создают напряжение на границе. Появление у нас ЧВК «Вагнер» поляки восприняли вообще чуть ли не как покушение на свою территорию и, соответственно, пытаются свое население запугать вагнеровцами, некими мифическими, агрессивными намерениями Белоруссии захватить, например, Сувалкский коридор», — сказал он.

По мнению Дзерманта, действия Польше не являются провокацией, это скорее запугивания, посыл Белоруссии, что она должна быть в постоянном напряжении из-за ситуации на границе.

«С другой стороны, это посыл польским избирателям, что верхушка будет их защищать от «страшных вагнеровцев», которые вместе с белорусами нападут на Польшу. Это игра и на внутреннем поле, и создание определенных угроз нам, потому что им нужно в игре вместе с Украиной оттягивать войска, внимание, скажем так, на польско-белорусскую границу, на это направление. То есть они действует, конечно же, в связке с Украиной, определенным образом подыгрывают Украине в общем геополитическом и военно-политическом раскладе», — добавил эксперт.

3 августа заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский сказал, что в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. Он подчеркнул, что «на случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою».

Председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных сказал «Известиям», что заявления польской стороны о том, что пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие, — это механизм психологической и информационной войны.

В конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.